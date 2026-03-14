Réunis ce samedi 14 mars au Centre Festy Land de Vasseho à Ouidah, responsables locaux, acteurs associatifs et représentants de la jeunesse ont lancé un appel à l’unité et à la mobilisation citoyenne à l’approche de la présidentielle du 12 avril 2026. Portée par la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS), la rencontre a également été marquée par des prises de position en faveur du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, présenté comme porteur de l’avenir du pays.

Réunis ce samedi 14 mars au Centre Festy Land de Vasseho à Ouidah, responsables locaux, acteurs associatifs et représentants de la jeunesse ont lancé un appel à l’unité et à la mobilisation citoyenne à l’approche de la présidentielle du 12 avril 2026. Portée par la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS), la rencontre a également été marquée par des prises de position en faveur du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, présenté comme porteur de l’avenir du pays.

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, plusieurs responsables politiques, associatifs et représentants de la société civile se sont réunis ce samedi à Ouidah autour de la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS). Organisée sur le site du Centre Festy Land à Vasseho, la rencontre avait pour objectif principal d’encourager la mobilisation citoyenne et de promouvoir l’unité à l’approche du scrutin.

Escale du BUS à Ouidah: grande mobilisation citoyenne en soutien au duo Wadagni – Talata

Responsable de la coordination communale de la plateforme Bénin Uni et Solidaire à Ouidah, Codo Pamphile a rappelé l’esprit de l’initiative: « Je tiens à vous rassurer : nous ne vous avons pas invités pour vous faire adhérer à une quelconque formation politique. Cette rencontre n’a pas non plus pour ambition de vous faire assister à la création d’un nouveau parti politique. » Selon lui, l’objectif est plutôt de « partager quelques actions citoyennes visant à accompagner l’élection présidentielle du 12 avril prochain ».

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Le responsable local a notamment mis en garde contre la baisse de la participation électorale: « Les données empiriques issues des élections organisées ces dernières années dans notre pays révèlent une constante : les Béninoises et les Béninois manifestent de plus en plus de réticence à se rendre dans les bureaux de vote. » Une situation qui, selon lui, nécessite une réaction collective. Citant l’ancien président américain John Kennedy, il a rappelé : « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. »

Responsable de la coordination communale de la plateforme Bénin Uni et Solidaire à Ouidah, Codo Pamphile

Le secrétaire général de l’Union Générale pour le Développement de la commune de Ouidah (UGDO), Dr Victor Gbedo, a lui aussi insisté sur l’importance de la mobilisation citoyenne. « On ne peut contribuer à la vie démocratique sans exprimer son vote, sans accomplir ce geste citoyen qui consiste à choisir les dirigeants de notre pays. » Il a ainsi appelé à faire de la ville un exemple de participation: « Le 12 avril prochain, Ouidah doit se distinguer par une participation massive de ses filles et de ses fils aux urnes. »

Au nom de la jeunesse, Gaston Atindéhou a exprimé un soutien clair au duo Wadagni – Talata. « Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour exprimer notre soutien indéfectible au duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata », a-t-il déclaré, estimant que ce tandem « incarne l’avenir et le développement de notre pays ». Coordonnateur national du BUS, Christian Yenoussi, a salué l’unité affichée par les participants. « Ouidah est une ville historique, une cité où cohabitent de nombreuses traditions, ethnies et religions. »

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Coordonnateur national du BUS, Christian Yenoussi

Pour lui, le rassemblement constitue « une véritable démonstration d’unité », preuve que la ville « demeure profondément unie ». À travers cette rencontre, les organisateurs espèrent ainsi susciter une mobilisation accrue des citoyens de Ouidah et, au-delà, contribuer à renforcer la participation électorale lors de la prochaine présidentielle.

Escale du BUS à Ouidah: grande mobilisation citoyenne en soutien au duo Wadagni – Talata