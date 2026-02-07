ES Sahel – US Monastir : heure du match et chaînes de diffusion

Le grand rendez-vous du Sahel oppose ce samedi 7 février 2026 l’Étoile Sportive du Sahel à l’Union Sportive Monastirienne. Le coup d’envoi est programmé à 13h00 GMT au stade Olympique de Sousse, dans le cadre de la 20e journée du championnat tunisien de Ligue Professionnelle 1.

Points faibles et espoirs opposés caractérisent cette affiche : l’ESS traverse une phase compliquée et pointe au huitième rang avec 24 unités, bilan composé de six victoires, six nuls et sept défaites, loin des places qualificatives pour les compétitions continentales. Le club de Sousse peine à retrouver une constance qui lui permettrait de rêver aux joutes africaines.

À l’inverse, l’US Monastirienne aborde la rencontre avec des ambitions affirmées. Les Monastiriens occupent la cinquième position avec 33 points (huit succès, neuf partages, deux revers) et restent à cinq longueurs du troisième, le Stade Tunisien. Une victoire au stade Olympique consoliderait leurs chances de terminer sur le podium et d’espérer une place pour la prochaine Coupe de la CAF.

