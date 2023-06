Erling Haaland remporte une bataille contre Kylian Mbappé

Auteur d’un doublé ce mardi lors de la victoire de la Norvège contre Chypre (3-1), Erling Haaland termine meilleur buteur de la saison, avec 56 réalisations. Il devance de deux unités son rival du PSG, Kylian Mbappé.

La saison 2022-2023 a officiellement pris fin en Europe ce mardi soir, avec les derniers matchs de la trêve internationale. Auteur d’un exercice incroyable avec plusieurs titres collectifs et individuels remportés, Erling Haaland s’est offert un nouveau titre honorifique.

En effet, auteur de deux buts dont un but sur pénalty avec la Norvège, ce mardi soir contre Chypre, le prodige norvégien termine meilleur buteur de la saison, toutes compétitions confondues, avec 56 buts en 57 rencontres. Le cyborg norvégien passe même tout proche de réussir l’exploit incroyable de marquer au moins un but par match.

Erling Haaland devance son rival du PSG, Kylian Mbappé, qui lui boucle la saison avec 54 pions. Le capitaine des Bleus inscrivait le pénalty de la victoire en deuxième période contre la Grèce, lundi, et devenait par la même occasion le meilleur buteur français sur une saison, club et sélection confondus, devant Just Fontaine, auteur de 53 réalisations en 1957-1958.

Après l’ère Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, place désormais aux deux nouveaux monstres du football mondial. Et leur affrontement s’annonce aussi palpitant que celui de leurs illustres aînés.

💥 Quelle saison pour le Cyborg Haaland !



🏆 Ligue des Champions

🏆 Premier League

🏆 FA Cup

🥇 Meilleur jeune de PL

🥇 Meilleur joueur de PL

⚽️ Meilleur buteur de PL (record de but)

⚽️ Meilleur buteur de Ligue des Champions

⚽️ Meilleur buteur de la saison régulière pic.twitter.com/j8oIqsZBxI — RMC Sport (@RMCsport) June 20, 2023

