Erling Haaland: « Guardiola est un peu fou »

Après la victoire de Manchester City contre le Bayern Munich (1-0) en amical ce dimanche, la nouvelle recrue des Cityzens Erling Haaland s’est exprimée sur son coach Pep Guardiola.

C’est la recrue phare de cet été du côté de Manchester City. En provenance de Dortmund pour environ 75 millions d’euros, Erling Haaland n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence chez les Sky Blues. Le norvégien a inscrit l’unique but de la victoire des siens contre le Bayern Munich (1-0) en amical ce dimanche. Interrogé à l’issue de ce match, le Cyborg s’est exprimé sur son nouvel entraîneur Pep Guardiola.

“Guardiola est un peu fou et j’aime ça. Donc ça va être amusant. Cela fait une semaine (qu’il a repris, NDLR), donc je ne peux pas trop en dire, mais je me suis bien entraîné et je suis prêt pour la suite”, a dans un premier temps lancé le buteur norvégien, dans des propos rapportés par Sky Sports, avant de poursuivre. “Comme vous le savez probablement tous, j’ai regardé beaucoup de matchs de City ces dernières années. Et ces dernières années, ils jouaient sans attaquant, alors bien sûr, je me suis vu dans ces situations aujourd’hui, donc je ne suis pas surpris”.

Erling Haaland disputera son premier match officiel le 30 juillet prochain, au King Power Stadium contre Liverpool. L’occasion pour la Premier League de découvrir un nouveau duel. En effet, de leur côté, les Reds se sont également offert un attaquant plein de promesses, en la personne de Darwin Nunez. La future opposition entre les deux prodiges fait déjà saliver toute la planète foot.