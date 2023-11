Erling Haaland au Real Madrid? Manchester City siffle la fin de la récréation

-Publicité-

Manchester City est sorti du silence sur les dernières élucubrations de la presse espagnole qui annonce Erling Haaland au Real Madrid l’été prochain. Et les champions d’Angleterre en titre ont doublement fermé la porte à tout départ du cyborg norvégien.

Dans la foulée du communiqué du Real Madrid qui a démenti être en négociation avec Kylian Mbappé pour un transfert cet été, la presse espagnole a sorti la sulfateuse en indiquant que la Casa Blanca ne compte pas faire venir l’attaquant du PSG la saison prochaine. Dans le même temps, le média AS indiquait que les Madrilènes sont toujours intéressé par le buteur de Manchester City, Erling Haaland. La présence récente de l’agent du Norvégien dans la capitale espagnole a d’ailleurs enflammé toute l’Espagne. Une situation également suivie par les Skyblues.

Du même Pays:

Sur les ondes de la radio RAC-1, Ferran Soriano, le PDG du club anglais, a évoqué l’avenir du numéro 9 des Citizens. Et il a lâché une sacrée information sur le joueur sous contrat jusqu’en 2027. «Je pense qu’il sera ici pendant de nombreuses années. Haaland est heureux à Manchester. Pour son futur, on verra (ça plus tard).» Cette saison, Haaland a déjà marqué 17 buts et signé 4 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues.