Équipe du Gabon de football : le nouveau sélectionneur des Panthères connu le 28 février

La Commission chargée d’examiner les candidatures a annoncé la date retenue pour la nomination du prochain sélectionneur des Panthères et la décision finale tombera le 28 février 2026. Cette échéance intervient au terme des travaux menés par l’organe mis en place par la FEGAFOOT, alors que le processus de sélection approche de sa phase décisive.

Les vérifications menées par la commission ont permis d’étudier un total de 430 dossiers, un volume qui illustre l’attractivité du poste. Confrontée à l’ampleur des tâches à accomplir, l’équipe en charge a sollicité un report auprès du Comité exécutif, demande qui a été acceptée, repoussant ainsi la date initialement prévue pour la clôture des travaux.

Après ce premier tri documentaire, la procédure va entrer dans une étape d’auditions : les candidats retenus seront entendus afin d’évaluer leurs projets et leurs profils sur le plan sportif et organisationnel. Ces entretiens serviront à dégager une short-list finale composée de trois noms, qui sera ensuite transmise au Comité exécutif de la Fédération gabonaise de football.

