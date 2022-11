Equipe de France: Varane, Benzema, Giroud… Deschamps justifie ses choix pour le Mondial 2022

Après avoir dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde 2022, le sélectionneur de la France Didier Deschamps a expliqué ses choix, au micro de TF1 puis en conférence de presse.

A l’instar de plusieurs autres sélectionneurs, Didier Deschamps a dévoilé ce mercredi, le groupe de 25 joueurs de la France pour la Coupe du monde 2022, dont le coup d’envoi est prévu pour le 20 novembre prochain au Qatar. Et la présence de certains éléments pose question. Outre Karim Benzema qui n’a joué que 30 minutes sur les 9 derniers matches, le champion du monde 1998 a aussi fait le choix d’appeler Raphaël Varane (encore blessé), et Presnel Kimpembe tout juste de retour de blessure. Interrogé sur ce sujet au micro de TF1, le sélectionneur des Bleus s’est expliqué.

«Varane et Kimpembe, les deux cas sont différents. Presnel a eu un petit souci physique, mais il sera déjà disponible avec le PSG ce dimanche. Varane, c’est une blessure plus longue mais il pourra être là face à l’Australie si tout se passe bien évidemment. Il a déjà repris l’entraînement avec ballon en club. Avant d’arriver à ces décisions-là (de l’appeler), il y a des échanges réguliers pour avoir le contenu de ce qu’il fait.

Il est dans une phase de réathlétisation. Concernant Karim Benzema, il se ménage aussi lui. Il sera prêt. Il a peut-être trop joué, il a eu quelques petites blessures mais il sait très bien que le Mondial est un moment important pour lui. Ce n’est pas qu’il a refusé de jouer avec le Real, c’est qu’il a jugé qu’il n’était pas en pleine possession de ses moyens physiques. Il va tout faire, comme le groupe, pour qu’on soit prêt le 22 novembre», a-t-il déclaré.

Ses choix en défense et au milieu

En conférence de presse après l’annonce de la liste, Deschamps a également expliqué pourquoi il a choisi d’aller au Mondial avec 9 défenseurs: «Je n’ai pas uniquement utilisé un système à 3. De par la structure de la liste, l’option n’est pas une défense à 3 mais une défense à 4, oui. Je peux vous l’affirmer. C’est toujours une longue réflexion après l’analyse qu’on a faite en discutant avec le staff et les joueurs. On a fait de très bonnes choses en défense à trois, mais on a aussi été en difficulté. On a été très souvent en déséquilibre et je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, si vous n’êtes pas solide défensivement… Il faudra bien et mieux défendre, mais pas au détriment de l’animation offensive».

DD a ensuite justifié les convocations Matteo Guendouzi, d’Eduardo Camavinga ou encore de Jordan Veretout au milieu de terrain qui profitent évidemment des forfaits de Kanté et Pogba. «Jordan Veretout faisait partie du dernier rassemblement et il était déjà là dans le Final Four. Il a eu un passage plus compliqué à la Roma et au début à Marseille. Mais il a retrouvé un très bon niveau. Après, c’est la concurrence au poste et dans le profil. Pour Guendouzi, il est avec nous régulièrement, il peut être utilisé dans différents postes. Ça amène les garanties suffisantes à mes yeux. Eduardo Camavinga depuis plusieurs années,

il a tout de suite montré des choses très intéressantes. Après, ce fut plus compliqué. Il est dans un club avec beaucoup de concurrence. Il est utilisé à différents postes. Ce qui le pénalise dans son développement, c’est de ne pas avoir de temps de jeu, mais il est au Real Madrid. Il n’a que des internationaux devant lui. Et pas n’importe qui. Mais il se passe quelque chose quand il est sur le terrain. Il a une polyvalence intéressante et un état d’esprit de grande qualité», a-t-il expliqué avant d’enchaîner.

«Si mon milieu sera suffisamment expérimenté pour aller au bout ? Je n’ai pas la réponse, personne ne peut l’avoir. C’est la réalité. Je ne veux pas en rajouter, car j’ai confiance en eux. On sait ce que représentent les deux absents en termes de niveau, expérience, leadership, personnalité, etc. Heureusement que dans les différents rassemblements, nos milieux ont eu du temps de jeu même si ça ne donnera pas l’expérience que peuvent avoir Pogba et Kanté, mais c’est toujours ça. J’ai confiance en eux. Ils ont ce qu’il faut.»

Le cas Olivier Giroud

Didier Deschamps a évidemment longuement été interrogé sur Olivier Giroud qui est finalement bien présent dans cette liste, alors que sa place n’était pas acquise il y a quelques mois. Toutefois, le sélectionneur des Bleus affirme que sa décision a été prise depuis bien longtemps.

«J’ai un mot important moi, c’est s’adapter. Ce n’est pas se contredire mais tenir compte de la réalité du moment. Je n’ai pas changé d’avis dans ma tête mais des choses se font à travers des discussions avec lui et d’autres joueurs. Avec les éléments que j’ai sur et en dehors des terrains, ça m’amène à réfléchir. J’ai confiance en Olivier et sa situation n’est pas la même qu’à l’été 2021.

À partir de là, je ne suis pas fermé sur mes décisions. Il y a aussi des éléments en interne. Concernant ses buts, vous étiez plus sévère quand il était plus performant mais bon. Mais pour être honnête, c’est acté depuis un bon moment qu’il soit avec nous pour la Coupe du monde. Mais il ne faut pas qu’il marque trop sinon après il prend des cartons rouges (rires)», a lâché DD.

Désormais, la France sait avec quels soldats elle tentera de conquérir le trophée de la Coupe du monde pour la deuxième fois d’affilée. Malgré quelques absences, Didier Deschamps a confiance en son groupe.