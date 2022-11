Équipe de France: Lucas Hernandez forfait pour le reste du Mondial

Sorti sur blessure dès le début du match de la France contre l’Australie, ce mardi soir, Lucas Hernandez s’est gravement blessé au genou. Il est forfait pour le reste du Mondial 2022 annoncent les Bleus dans un communiqué.

Entrée en lice réussie donc pour la France dans ce Mondial 2022. Champions du monde en titre, les Bleus étaient opposés à l’Australie ce mardi soir, pour son premier match dans le groupe D. Porté par un doublé d’Olivier Giroud (32è, 71è), les Français se sont tranquillement imposés sur le score de 4-1. Seule ombre au tableau de cette magnifique victoire, la sortie sur blessure du défenseur Lucas Hernandez dès la dixième minute de jeu. “Il doit faire des examens, mais ça me semble assez grave. Il faudra confirmer de toute façon, mais c’est le gros point noir de ce (mardi) soir« , avait lâché le sélectionneur des Bleus au micro de TF1. Et il avait vu juste.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne Fifa Coupe du Monde Maroc - - Croatie Fifa Coupe du Monde Allemagne - - Japon Fifa Coupe du Monde Belgique - - Canada Fifa Coupe du Monde Suisse - - Cameroun Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Portugal - - Ghana Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Fifa Coupe du Monde USA 1 1 Pays de Galles Fifa Coupe du Monde France 4 1 Australie Fifa Coupe du Monde Espagne - - Costa Rica

Dans la nuit de ce mardi à mercredi, l’équipe de France a annoncé le forfait du défenseur du Bayern Munich pour le reste de la Coupe du monde, via un communiqué publié sur le site de la Fédération. «Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le défenseur du Bayern Munich doit renoncer au Mondial. Lucas Hernandez a passé une IRM à la clinique Aspetar à l’issue du match contre l’Australie (4-1). Cet examen a malheureusement confirmé le diagnostic clinique : une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Lucas Hernandez est donc malheureusement forfait pour la suite de la Coupe du Monde», indique la publication de la FFF.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.



Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

Peiné par cette nouvelle, Didier Deschamps a apporté son soutien et celui de tout le groupe au joueur: «Comme l’ensemble du groupe, joueurs et staff, je suis extrêmement peiné pour Lucas. Nous perdons un élément important. Lucas est un guerrier et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va tout mettre en œuvre pour revenir au premier plan. Je le connais, bien : le courage, il l’aura, c’est certain. Au nom du groupe, je lui souhaite le meilleur rétablissement possible». Pour rappel, la compétition ayant déjà débuté, Lucas Hernandez ne pourra pas être remplacé. La liste, déjà longue, des joueurs français forfaits pour ce Mondial continue donc de s’allonger.