Equipe de France: la liste de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé et Rayan Cherki

La liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de mars est tombé. Le sélectionneur de l’équipe de France a fait appel à un groupe élargi pour cette trêve internationale. Un rendez-vous important pour les Bleus qui affronteront le Brésil (26 mars) et la Collombie (29 mars). Annoncé incertain, Kylian Mbappé figure dans le groupe, tout comme les autres cadres à l’instar de Rayan Cherki, Kolo Muani, Tchouaméni, Camavinga, N’Golo Kanté ou encore Adrien Rabiot. En revanche, pas de Bradley Barcola ou encore Jules Koundé, blessés.