Equipe de France: la liste de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé et Rayan Cherki
Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a communiqué ce jeudi sa liste pour le rassemblement de mars. Kylian Mbappé et Rayan Cherki figurent dans le groupe.
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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La liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de mars est tombé. Le sélectionneur de l’équipe de France a fait appel à un groupe élargi pour cette trêve internationale. Un rendez-vous important pour les Bleus qui affronteront le Brésil (26 mars) et la Collombie (29 mars). Annoncé incertain, Kylian Mbappé figure dans le groupe, tout comme les autres cadres à l’instar de Rayan Cherki, Kolo Muani, Tchouaméni, Camavinga, N’Golo Kanté ou encore Adrien Rabiot. En revanche, pas de Bradley Barcola ou encore Jules Koundé, blessés.
La liste de l’équipe de France:
- Gardiens : Maignan, Chevalier, Samba
- Défenseurs : Saliba, Konaté, Upamecano, Gusto, Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Kalulu
- Milieux : Tchouameni, Koné, Rabiot, Zaïre-Emery, Camavinga, Kanté
- Attaquants : Mbappé, Dembélé, Doué, Olise, Cherki, Ekitike, Akliouche, Kolo Muani, Thuram
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