Equipe de France (F): la sélectionneuse Corinne Diacre virée (officiel)

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Fédération française de football a annoncé le licenciement de la sélectionneuse de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre.

C’était sans doute attendu, c’est désormais officiel. Dans la tourmente, après que plusieurs cadres de l’équipe de France féminine, dont la capitaine Wendie Renard, se soient mises en retrait de la sélection, la sélectionneuse Corinne Diacre a été relevée de ses fonctions ce jeudi. L’annonce a été faite sur le site officiel de la Fédération française de football.

“Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jeudi 9 mars, a reçu les conclusions de la commission missionnée par le Président par intérim, Philippe Diallo, pour dresser un constat sur la situation de l’Équipe de France Féminine, à la suite des différentes prises de position de plusieurs joueuses. Composée de quatre membres du Comex (Laura Georges, Aline Riera, Jean-Michel Aulas et Marc Keller), cette commission a rendu ses conclusions et proposé ses recommandations”, est-il d’abord écrit dans la publication de la FFF, qui ajoute:

“Si la FFF reconnaît l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparaît que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l’Équipe de France féminine. Ce changement de sélectionneur s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle ambition globale menée par la FFF en faveur du développement du football féminin et des performances de l’Équipe de France, qui devra atteindre des objectifs élevés lors de la Coupe du Monde 2023 et les JO 2024”.

Corinne Diacre (48 ans), arrivée à la tête des Bleues en 2017, quitte donc ses fonctions six ans après. Elle n’aura remporté aucun titre majeur et affiche un bilan de 52 victoires, 6 nuls et 6 défaites en 64 matches. Dans son communiqué, la Fédération Française de Football a annoncé avoir déjà lancé le processus pour choisir rapidement le candidat idéal qui prendra la succession de Corinne Diacre. Selon les médias français, Hervé Renard est dans la course.