Equipe de France: Didier Deschamps sort du silence sur le cas Benzema

Dans un entretien accordé au Parisien, le sélectionneur des Bleus est revenu sur le cas Karim Benzema, qui avait fait parler pendant et après la Coupe du Monde 2022.

La gestion de Karim Benzema par l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2022 a créé une énorme polémique pendant et après la compétition. Le Ballon d’Or 2022 a été déclaré forfait à quelques jours du début des Bleus dans le tournoi, apparemment contre sa volonté, alors qu’il aurait pu être conservé pour la suite de ce Mondial qatari. L’attaquant du Real Madrid avait même pris sa retraite internationale dans la foulée.

Le principal visé dans cette affaire a été évidemment le sélectionneur Didier Deschamps. Silencieux depuis le début de cette histoire, le technicien des Bleus est sorti du silence, lors d’un entretien avec Le Parisien, pour donner sa version de ce qui s’est réellement passé.

«Je perds un joueur très important, un de plus. Je me dois d’encaisser. Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : « C’est mort ». Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis : « Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager ». En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte», a indiqué Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus est aussi revenu sur certaines rumeurs, qui ont fait état de ce que le vestiaire de la France s’était réjoui du départ de KB9 du Qatar. « Karim m’a dit lui-même qu’il n’aurait pas été prêt (…) Aucun joueur ne s’est réjoui de son départ comme j’ai pu l’entendre ou le lire. Karim le sait aussi. Je ne sais pas qui colporte pareilles rumeurs. Ce n’est même plus de la polémique, c’est de la malveillance« , a ajouté DD, qui a dévoilé avoir appelé Benzema après sa prolongation.

«Je l’ai appelé après la prolongation de mon contrat. On a eu une longue discussion. Je l’ai recontacté plus récemment par rapport aux exigences administratives des pré-convocations. Je voulais connaître sa position. Il m’a confirmé sa décision d’arrêter sa carrière internationale. Ne me demandez pas ses arguments. Il lui appartiendra de les communiquer ou pas. Quand je lui ai parlé, début janvier, sa décision n’était pas définitive. Elle l’est désormais et je me dois de la respecter». Benzema ne reviendra donc pas en équipe de France.