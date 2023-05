Equipe de France: Didier Deschamps justifie l’absence de Lacazette

Auteur d’une très grande saison avec Lyon en Ligue 1, Alexandre Lacazette n’a pourtant pas été retenu pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. En conférence de presse après avoir annoncé sa liste ce mardi, le sélectionneur Didier Deschamps a justifié son choix.

Alexandre Lacazette a été l’un des joueurs les plus en vue cette saison en Ligue 1. Le joueur de l’Olympique Lyonnais a inscrit 27 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matchs de championnat. Une performance remarquable qui logiquement pouvait permettre au buteur de prétendre à un retour en équipe de France pour la trêve de juin. Sa dernière convocation chez les Bleus remonte à novembre 2017 : à l’époque il avait inscrit un doublé. Mais le buteur n’a toujours pas les faveurs de son sélectionneur Didier Deschamps.

Le sélectionneur de la France a dévoilé ce mardi sa liste pour les deux prochains matches des siens (contre la Grèce et Gibraltar) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Et Lacazette n’a pas été retenu. Un choix qui a surpris plus d’un. Didier Deschamps s’est justifié en conférence de presse. « Tant mieux pour lui (les 27 buts). Après, s’il a marqué autant, c’est certainement parce qu’il joue plus que la saison dernière aussi. Mais bravo à lui, à son club« , a d’abord commenté le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. « Alex a toujours eu cette qualité d’efficacité, il fait une très bonne saison, il fait partie des sélectionnables et des présélectionnés« , a poursuivi Deschamps.

Par la suite, il a donné les raisons pour lesquelles il n’a pas appelé le buteur de Lyon. « Après, il y a une concurrence au poste avec des joueurs qui ont répondu et continuent de répondre à mes attentes et aux attentes de l’équipe de France. Je ne vais pas en mettre trois, quatre, cinq au même poste, ça n’a pas trop de sens. Chaque poste est doublé et aujourd’hui, Olivier Giroud et Randal Kolo Muani sont les deux qui occupent ce poste-là. Mais de par ce qu’il fait, on continue de le suivre« , a assuré le sélectionneur.

