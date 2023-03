Equipe de France: Benzema répond sèchement à Didier Deschamps

Dans un entretien accordé au Parisien, Didier Deschamps est revenu sur le forfait de Karim Benzema durant la Coupe du Monde 2022. La version du sélectionneur français a toutefois été démentie par KB9 lui-même sur ses réseaux sociaux.

«Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : « C’est mort ». Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis : « Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager ». En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte». C’est en ces mots que Didier Deschamps a justifié le forfait de Karim Benzema avec la France lors de la Coupe du monde 2022.

Le technicien français a également réfuté les rumeurs selon lesquelles le départ du Ballon d’Or 2022 du Qatar a réjoui le vestiaire des Bleus. Mais les propos de DD ont été démentis par Karim Benzema lui-même. Le capitaine du Real Madrid a posté des messages sur ses réseaux sociaux à l’endroit de Deschamps. Il a publié sur son compte Instagram deux storys. Sur la première, il s’agit d’une capture d’écran avec certains propos du sélectionneur sur lesquels il a ajouté un émoji clown et ajouté la phrase : «Mais quelle audace».

Sur la seconde, c’est une vidéo du snapchatteur Ritchie répétant «menteur, toi t’es un menteur.». Au-dessus de cet extrait, Benzema y a ajouté la mention «Sacré Didier… Bonne nuit.». Visiblement, KB9 n’est pas du tout du même avis que son ancien sélectionneur. Pour rappel, Benzema, qui a pris sa retraite internationale après cet épisode au Qatar, n’a toujours pas donné sa version de ce qui s’est passé.