EPMB à nouveau en deuil : son vice-président David Kpèssou Dossa n’est plus

L’Eglise protestante méthodiste du Bénin (Epmb) est à nouveau en deuil. Elle a perdu dans la matinée de ce mercredi 3 janvier 2024, son vice-président David Kpèssou Dossa.

Le Vice-Président de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin, David Kpèssou Dossa n’est plus. Il est passé de vie à trépas dans la matinée de ce mercredi 03 janvier 2024. La triste nouvelle a été annoncée par le Révérend Clément D. Akpaki, le Secrétaire Général de l’EPMB à travers un communiqué. « Chers collègues, frères et sœurs, peuple de Dieu béninois. C’est avec tristesse et consternation que nous avons le regret de vous annoncer le rappel à Dieu du frère David Kpèssou Dossa, vice-président de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin », a-t-il écrit.

Il a poursuivi en présentant les vives condoléances de l’Eglise aux familles du défunt. « Au nom de l’Eglise et au nom de son éminence le président de l’Eglise et de tout le bureau du conseil du synode biennal, nous présentons nos sincères condoléances à tout le corps pastoral, à toute l’Eglise et aux familles éplorées », a indiqué le Révérend Clément D. Akpaki.

Pour l’instant les causes de son décès ne sont pas connues.

Il faut rappeler que David Kpèssou Dossa est également un acteur politique. Il est un ancien conseiller communal à la Mairie de Sèmè-Podji, mais aussi un militant du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbédji, fusionné avec l’Union Progressiste et devenu l’Union Progressiste le Renouveau (UPR).