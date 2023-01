Entretien de la maison: 11 utilisations insoupçonnées et astucieuses de la levure chimique

Généralement utilisée en cuisine pour la réalisation de délicieux gâteaux, ou pour gonfler les pâtes, la levure chimique s’avère tout aussi efficace pour d’autres utilisations. En voici quelques-unes.

La levure chimique, cette petite poudre blanche est devenue indispensable en cuisine et elle est utilisée dans de nombreuses recettes de pâtisserie. En tant qu’agent levant, elle fait gonfler la pâte, la rend plus souple et améliore aussi sa digestibilité. Mais cette petite poudre discrète a bien plus d’une astuce dans son petit sac. Bien utilisée, elle se transforme en un petit remède miracle dans la maison. Découvrez ses vertus insoupçonnées.

Lutte contre les fourmis

Pour se débarrasser des fourmis, il suffit de saupoudrer un peu de levure chimique sur le chemin emprunté et le tour est joué.

Blanchissement du linge

C’est assez peu connu, mais comme le percarbonate de soude, la levure chimique aide à blanchir le linge et à le détacher. En effet, ce produit blanchissant va venir grignoter les taches organiques et les faire disparaître efficacement. Pour ce faire, il suffit d’en ajouter dans le tambour de la machine à laver et de lancer la machine.

Élimination du brûlé dans les casseroles

Placer un demi-sac de levure à l’intérieur de la poêle pour enlever le brûlé qui se situe au fond. Ajoutez ensuite un peu d’eau et laissez le produit prendre effet pendant 60 minutes. Pour des résultats encore plus concluants, laissez reposer pendant toute la nuit. À la suite de ce traitement, vous allez voir que votre poêle sera comme neuve après un rapide coup d’éponge.

Désodorisation du thermos

Votre thermos commence à dégager une odeur désagréable ? Remplissez-le d’eau chaude, versez de la levure chimique, refermez-le, secouez, et laissez reposer 1 heure avant de le vider et le rincer à l’eau chaude.

Faire briller l’inox

Pour retrouver l’éclat de vos ustensiles en inox préférés, il n’y a rien de tel que la levure chimique. En effet, cette matière est connue pour laisser rapidement des traces de doigts ou des dépôts de calcaire. Pour les enlever, il suffit de saupoudrer de la levure sur l’appareil en question et d’humidifier le tout à l’aide d’une éponge. Il ne reste plus qu’à rincer pour retrouver un inox scintillant.

Le retrait des traces de crayon

Vos enfants ont pris vos murs peints pour le tableau de l’école ? Pour nettoyer sans faire de dégâts, saupoudrez votre éponge humide de levure chimique.

Enlever les moisissures sur les joints

Vous n’en pouvez plus des moisissures qui s’accrochent aux joints de votre salle de bain ? Pas de panique ! Grâce à la levure chimique, vous allez pouvoir vous en débarrasser efficacement. Pour ce faire, verser un peu de levure dans un récipient et ajouter du jus de citron jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Utiliser cette dernière sur les joints sales en les frottant avec de l’éponge et un coup de brosse. Laissez au repos pendant 2 heures et admirez le résultat par vous-même !

Adoucissement des pieds

Vous voulez de jolis pieds tout doux ? Faites chauffer un litre de lait🥛, versez-le dans une bassine et mélangez un sachet de levure chimique. Quand le mélange n’est plus trop chaud, faites tremper vos pieds 10 minutes avant de rincer. Répétez l’opération plusieurs fois dans la semaine. Cela permet également de réduire les mauvaises odeurs.

Entretien des bijoux et l’argenterie

Au fur et à mesure que le temps passe, les bijoux et autres argenteries laissent des traces et des dépôts de saletés. Pour les faire disparaître, il suffit de les nettoyer avec de l’eau et un peu de levure chimique. Laisser le produit prendre effet pendant 1 h avant de sortir les couverts. Pour terminer, essuyez délicatement avec un chiffon microfibre. Résultats garantis !

Neutralisation des mauvaises odeurs

Dans le frigo, versez un demi sachet de levure chimique dans une coupelle. Dans les chaussures, versez le soir un peu de levure chimique et secouez-les le matin pour éliminer les mauvaises odeurs. Fonctionne également pour les placards ou les litières pour chat.

Eclaircissement des cheveux

Mélangez 3 sachets de levure avec un peu d’eau pour former une pâte, appliquez sur vos cheveux ou sur des mèches, enveloppez vos cheveux dans une serviette pendant une heure près d’une source de chaleur comme le soleil. Terminez par rincer à l’eau tiède.