Enoch Adeboye : « Ne vous mariez pas avec une femme qui ne sait pas cuisiner »

Le pasteur nigérian Enoch Adeboye, à la tête de la Redeemed Christian Church of God (RCCG), a de nouveau provoqué des réactions sur les réseaux sociaux après un récent sermon.

Lors de cette intervention, il a lancé un avertissement adressé aux hommes non mariés au sujet du choix de leur future conjointe, insistant sur des critères pratiques au-delà de la seule spiritualité ou de l’amour.

De manière catégorique, il a exhorté les célibataires à éviter d’épouser une femme qui ne maîtrise pas la cuisine. Il a précisé que même une confirmation prophétique ne devrait pas faire passer ce critère au second plan et a recommandé de refuser une telle indication.

Réactions et antécédents

Pour étayer sa position, le pasteur a évoqué la gestion du foyer et l’équilibre du couple, estimant que l’absence de savoir-faire culinaire et de sens de l’hospitalité annonçait des difficultés à venir.

Ses déclarations ont rapidement déclenché un débat en ligne. Ce n’est pas la première fois qu’il prend la parole sur les normes entourant le mariage : il s’était déjà exprimé sur la nécessité pour les hommes d’avoir un emploi stable avant de s’engager et sur d’autres rôles au sein du couple, des prises de position qui font régulièrement de lui une figure très commentée dans les médias africains.