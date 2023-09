Enfant béni: Maël Houon incarne son père dans cette série sur la vie de DJ Arafat

Maël Houon, le fils de DJ Arafat, joue le rôle de son père dans une série qui retrace la vie de ce dernier. Intitulée « Enfant béni », cette série permet de revivre l’histoire du roi du coupé décalé avec Maël Houon dans le rôle principal.

Arafat DJ, souvent surnommé le roi du coupé décalé, a laissé une véritable empreinte indélébile sur la scène musicale et continue d’être un véritable phénomène pour ses fans. Avec un désir croissant d’en apprendre davantage sur cet artiste emblématique, de nombreux passionnés sont impatients de découvrir l’homme derrière la légende.

Alors que Olokpatcha avait déjà annoncé des projets pour un film retraçant la vie d’Arafat DJ, un autre projet est actuellement en cours pour retracer la carrière de cet artiste tragiquement disparu en 2019. C’est Alain Négbélé, un ancien collaborateur d’Arafat DJ, qui est chargé de mener ce projet à bien.

Et qui de mieux que Maël Houon, l’un des fils d’Arafat DJ, pour incarner le rôle principal dans cette série intitulée « Enfant béni »? Grâce à sa performance, Maël offrira aux fans l’opportunité de revivre les moments forts de la carrière de son père et de mieux comprendre les défis et obstacles qu’Arafat DJ a dû surmonter pour atteindre le succès.

Un voyage captivant dans l’univers de DJ Arafat

Cette série à venir, qui sera diffusée à travers le monde, rendra hommage à l’artiste ivoirien tout en ciblant un public au-delà des frontières. À travers « Enfant béni », l’héritage du regretté Arafat DJ, surnommé également le Daïshikan, continuera de prospérer.

Cette série captivante et émouvante plongera les téléspectateurs dans l’univers de l’Influenmento, leur permettant de redécouvrir l’univers unique de l’artiste. Elle les transportera dans les moments marquants de la carrière de la légende en mettant en avant les événements qui ont façonné sa vie.

« Enfant béni » promet d’être un voyage captivant, offrant un vibrant hommage à l’influence et à l’impact durable de DJ Arafat sur l’industrie musicale. Alors que Maël Houon suit les traces de son père, les fans attendent avec impatience l’occasion de célébrer la vie et l’héritage musical du légendaire Beerus Sama.

