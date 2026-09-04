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Énergies renouvelables : Africa50 lance un fonds décentralisé doté d’un premier tour de table de 71 millions de dollars

Africa50 a franchi une étape décisive dans le financement de la transition verte en formalisant la signature d’un accord de partenariat limité pour son fonds dédié aux énergies renouvelables décentralisées. Dénommé DRE Fund, cet instrument d’investissement panafricain sécurise dès sa phase de lancement un engagement initial ferme de 71 millions de dollars pour dynamiser l’accès à l’électricité hors réseau.

Léon KABORÉ
Publié le à
Economie
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Énergies renouvelables : Africa50 lance un fonds décentralisé doté d’un premier tour de table de 71 millions de dollars
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Ce tour de table inaugural réunit un consortium d’investisseurs institutionnels de premier plan actifs dans le développement durable. L’enveloppe de 71 millions de dollars est ainsi apportée conjointement par l’Alliance solaire internationale, la Nigeria Sovereign Investment Authority ainsi que le Groupe de la Banque mondiale, marquant une synergie stratégique entre bailleurs multilatéraux et institutions souveraines africaines.

À terme, le fonds Africa50 DRE ambitionne de porter ses capacités d’intervention à une taille cible finale de 200 millions de dollars. Ces ressources financières seront déployées sous forme de capitaux propres et de quasi-fonds propres, offrant aux entreprises en croissance du secteur énergétique des solutions d’équité indispensables pour renforcer leur structure de bilan et attirer des investissements complémentaires.

La stratégie de déploiement définie cible plusieurs segments à fort impact opérationnel et socio-économique à travers le continent. Les financements alloués soutiendront en priorité le solaire commercial et industriel, le déploiement de mini-réseaux communautaires, l’accès aux systèmes solaires autonomes, ainsi que les solutions de cuisson propre, l’e-mobilité et l’émergence de chaînes de valeur industrielles locales.

Un levier stratégique pour l’accès universel à l’électricité

Ce véhicule financier novateur opère au sein de la plateforme DRE Africa et apporte un appui direct à l’initiative continentale « Mission 300 ». Porté par les partenaires multilatéraux, ce programme d’envergure fixe pour objectif d’assurer l’électrification durable de 300 millions d’Africains d’ici 2030, en s’appuyant massivement sur la flexibilité des technologies énergétiques décentralisées.

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