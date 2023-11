Endrick: « Messi est un grand joueur mais je préfère Cristiano Ronaldo »

-Publicité-

Alors qu’il va affronter l’Argentine ce mercredi, pour son deuxième match en sélection avec le Brésil, Endrick a été interrogé sur sa préférence entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et la recrue du Real Madrid a porté son choix sur la superstar portugaise.

Entré en cours de jeu lors de la défaite face à la Colombie (1-2) pour sa toute première apparition avec le Brésil, à seulement 17 ans, vendredi dernier, en éliminatoire de la Coupe du monde 2026, Endrick devrait également être de la partie pour le choc face à l’Argentine ce mercredi. Un match décisif pour la Seleção, comptant pour la sixième journée des qualifications. Cinquièmes au classement, à 7 longueurs de leurs adversaires, les Auriverdes doivent arracher les trois points de la victoire face aux Argentins pour remonter dans le tableau.

En conférence de presse ce lundi pour son premier match à domicile avec les champions du monde en titre, Endrick a évoqué plusieurs sujets liés à l’actualité du football. S’il a « hâte » d’affronter l’Albicéleste, le jeune attaquant de Palmeiras compte déjà les heures alors qu’il va croiser les crampons avec la légende Lionel Messi. Un rêve devenu réalité pour le Brésilien.

« C’est un homme phénoménal, comme tout le monde le sait, un très bon joueur. Cette année encore, il est le meilleur du monde. Comme je l’ai dit, je veux juste profiter du moment où je pourrai jouer contre lui, où je pourrai être dans le même stade que lui, pouvoir le regarder de près, alors que je ne le voyais que dans les jeux vidéo« , a déclaré Endrick dans des propos rapportés par Besoccer.

Cependant, le joueur de Palmeiras avoue que sa préférence se penche plus vers Cristiano Ronaldo: « J’aime beaucoup Messi, c’est un grand joueur, mais je suis plus fan de Cristiano Ronaldo. Avec Guilherme (coéquipier à Palmeiras), on jouait ensemble à la console et on se chambrait souvent. Il aimait dire que Messi était meilleur que Cristiano Ronaldo. Maintenant, je vais voir Messi de près et je pense que ce sera une expérience merveilleuse. »

Malgré tout, c’est un Brésilien qui a été le plus encensé par Endrick : « Pour moi, Pelé est le roi. Il n’y en a pas d’autres. Personne ne peut l’égaler. Personne n’arrivera à l’égaler. Il n’y a personne à qui le comparer. Je remercie simplement Dieu qu’il ait existé et de me permettre de le regarder en vidéo. J’ai vu certains de ses films, et Dieu merci, la technologie d’aujourd’hui nous donne la possibilité de voir des vidéos. J’en ai vu plusieurs et je les ai trouvées vraiment cool. »