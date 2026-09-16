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En Guinée, 269,5 millions d’euros pour un hôpital, une route et l’électricité

La Guinée a signé le 10 septembre à Conakry trois prêts totalisant 269,5 millions d’euros avec la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO, pour construire un hôpital régional à Siguiri, aménager 84 kilomètres de routes et développer le projet hydroélectrique Tinkisso 2.

Ousmane Traoré Samba
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En Guinée, 269,5 millions d’euros pour un hôpital, une route et l’électricité
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La plus grosse enveloppe, 143,05 millions d’euros, financera la construction et le bitumage des axes Cissela-Banko-N’Dèma et Banko-Saraya sur 84 kilomètres. Le projet doit améliorer les liaisons et les échanges dans la Haute-Guinée.

Le secteur de la santé reçoit 65,8 millions d’euros pour la construction de l’hôpital régional de Siguiri. La BIDC estime que cette infrastructure doit renforcer l’accès aux soins spécialisés pour plus de 1,7 million de personnes.

Le troisième prêt, de 60,6 millions d’euros, est consacré à l’aménagement hydroélectrique de Tinkisso 2. Selon la banque régionale, le projet doit étendre l’accès à une électricité renouvelable à plus de 350 000 personnes.

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Les conventions ont été signées par George Agyekum Donkor, président de la BIDC, et Mariama Ciré Sylla, ministre guinéenne de l’Économie, des Finances et du Budget. Le gouvernement rattache ces investissements au programme Simandou 2040, qui prévoit notamment de renforcer les infrastructures et les services essentiels.

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