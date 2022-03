Le Bénin et le Liberia s’affrontent ce jeudi à Antalya en Turquie dans le cadre de la trêve internationale de mars 2022. Voici comment regarder le match en direct.

La journée FIFA de mars 2022 est à l’honneur ce jeudi avec une rencontre amicale entre le Bénin et le Liberia. Un match prévu à Antalya en Turquie. En course pour la phase finale de la CAN 2023, les deux équipes veulent se servir de ce duel pour remodeler leur formation avant le début des hostilités.