En Côte d’Ivoire, la marche contre la hausse des loyers maintenue

En Côte d’Ivoire, la mobilisation contre la flambée des loyers à Abidjan, annoncée par le mouvement citoyen « Les Chapeaux rouges », est maintenue. La date du 28 février 2026 a été validée par le préfet, mais le parcours initialement proposé a été refusé. Les organisateurs travaillent désormais à obtenir l’autorisation d’un nouvel itinéraire.

Lors d’une rencontre avec l’autorité préfectorale le 11 février, les représentants du collectif ont rappelé les étapes de la procédure administrative. Dabé Nogbo, l’un des responsables, a précisé à notre confrère Linfodrome : « La marche n’a pas été annulée. La date est validée, mais nous devons proposer un nouvel itinéraire. » Le refus porte sur le circuit prévu, qui devait relier la place de la République à la présidence au Plateau, considéré comme un périmètre sensible. La préfecture a toutefois invité le collectif à soumettre un nouveau tracé.

Au cœur de la mobilisation : la hausse jugée excessive des loyers à Abidjan. Les « Chapeaux rouges » dénoncent des studios proposés entre 600 000 et 700 000 francs CFA dans certaines zones prisées, contre 100 000 à 300 000 francs CFA dans d’autres quartiers. Le mouvement réclame une régulation plus encadrée des tarifs, avec des plafonds différenciés selon les secteurs, pour protéger les jeunes actifs et les ménages à revenus modestes.

