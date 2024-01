En brouille avec Camille Makosso, Moustik le Karismatik présente ses excuses

- Publicité-

L’humoriste Moustik le Karismatik a récemment présenté ses excuses publiques à Camille Makosso, avec qui il était en désaccord. Dans un message d’excuse, il a reconnu son écart de langage et a justifié son comportement, le qualifiant d’infondé.

En effet, le révérend pasteur Camille Makosso avait fait une publication sur le camerounais Steve Fah, l’encourageant à se marier et à cesser d’être frivole. En réaction, Steve Fah avait invité le révérend-pasteur à présenter des excuses, menaçant que la Côte d’Ivoire n’allait pas passer la phase des premiers tours de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Cependant, la situation a pris une tournure inattendue lorsque Camille Makosso a lancé une pique à l’humoriste camerounais, rappelant publiquement ses erreurs passées. Choqué par ces propos, Moustik le Karismatik a accusé Camille Makosso d’avoir tué sa défunte épouse. Par la suite, face à la réaction de Makosso, l’humoriste s’est confondu en excuses, reconnaissant son manque de tact.

‘’Mon aîné on ne se connaît pas personnellement mais j’ai les retours de tes bonnes actions. On est un pays frère et sur le digital des collègues du coup ça peut arriver qu’on se coude au cours des matchs. J’ai été heurté par tes sorties récurrentes sur ma famille et aujourd’hui je me suis emporté et mon manque de tact t’a heurté ainsi que plusieurs personnes qui nous aiment et suivent.

Je te présente mes excuses frère car les mouches suivent plus la poubelle que les papillons ne suivent les fleurs. Je retire mes mots déshonorant et te promet d’éviter ça prochainement car à ta place je ne saurai avaler une pilule aussi désagréable’’,

Moustik le Karismatik a également exprimé ses regrets à Camille Makosso, soulignant l’importance de la fraternité entre les deux pays et s’engageant à éviter de telles attaques à l’avenir. Ces excuses ont été acceptées par Camille Makosso, qui a répondu avec bienveillance, exprimant son désir de réconciliation.