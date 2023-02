« En boîte de nuit, il m’a… », la mère de Maël Houon raconte comment elle a rencontré DJ Arafat

La mère de Maël Houon, fils de DJ Arafat, a raconté comment elle a rencontré le chanteur ivoirien DJ Arafat dans une boîte de nuit.

« Comment vous vous êtes rencontrés papa et toi? », c’est la question que Maël Houon a eu le courage de poser à sa mère pour connaître les circonstances de la rencontre de sa mère avec DJ Arafat.

« En boîte de nuit. On était à une soirée et il passait, il m’a bousculé, je me suis énervée, ça l’a fait rire, comme d’habitude, après on a échangé les numéros de téléphone« , a expliqué la mère de Maël.

Mais le jeune garçon s’étonne qu’une bousculade puisse aboutir à une relation amoureuse. Et à sa mère de clarifier: « Il a dit: donne moi ton numéro de téléphone, tu me plais, ça a commencé comme ça »,.

Depuis le décès de son père avec qui il était très proche, Maël vit avec sa mère en France. C’est fort de cela qu’il a profité de l’occasion pour lui déclarer son amour pour ce qu’elle a été et continue d’être dans sa vie.

« Si non, je voulais juste te dire quelque chose, maman, tu es la meilleure maman du monde, je t’adore je t’aime, ne change pas, t’es très belle, je t’aime », a-t-il lâché dans une vidéo dans laquelle il échangeait avec sa mère.

Une occasion choisie par la jeune dame, pour donner un petit conseil à son fils. « Sois moins bavard », dit-il sur un ton hilarant, et à Maêl de répondre: « Et toi arrêtes de crier ».