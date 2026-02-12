Benin Web TV
Emmanuel-Philibert de Savoie publie un message pour l’anniversaire de ses parents

Le 12 février, Emmanuel-Philibert de Savoie a publié sur son compte Instagram un message émouvant en mémoire de ses parents. Cette date marque à la fois l’anniversaire de sa mère et celui de son père, Victor-Emmanuel, décédé en février 2024.

Dans sa publication, le prince de Venise a expliqué que cette journée suscite de fortes émotions : c’est l’anniversaire de sa mère et celui de son père, absent depuis son décès, mais toujours présent selon lui dans les souvenirs, les sourires et l’amour familial. Il a précisé qu’ils célébraient le jour auprès de Marina Doria, aujourd’hui âgée de 91 ans. Emmanuel-Philibert est par ailleurs père de Vittoria.

Marina, née Marina Ricolfi Doria le 12 février 1935 à Genève, est issue d’une fratrie de cinq enfants. Elle a grandi avec un père banquier suisse d’origine italienne et une mère piémontaise. Selon le récit, sa rencontre avec le prince Victor-Emmanuel de Savoie a eu lieu à Crans-Montana au milieu des années 1950. À cette époque, Victor-Emmanuel vivait en exil depuis 1946, après le choix de la République par l’Italie.

Retour sur la trajectoire conjugale tourmentée des parents d’Emmanuel-Philibert

Spor­tive reconnue, Marina Doria s’est illustrée en ski nautique : première Européenne sacrée championne du monde en 1957, elle a remporté au total quatre titres mondiaux, douze titres européens et vingt-trois titres suisses. Elle a été introduite au « Hall of Fame » de la fédération internationale en 1991. Humbert II, père de Victor-Emmanuel, se montra cependant réservé face à cette union, estimant que son fils aurait dû épouser une princesse de sang.

En 1969, Victor-Emmanuel se proclame roi et crée pour Marina le titre de duchesse. Le couple se marie civilement à Las Vegas en 1970, puis religieusement à Téhéran en 1971. Leur fils unique, Emmanuel-Philibert, naît en 1972.

La vie du couple a été marquée par plusieurs affaires judiciaires. En 1978, Victor-Emmanuel est poursuivi dans le cadre du meurtre de Dirk Hamer ; après de longues procédures, il est acquitté en 1991 mais reconnu coupable d’une infraction à la législation sur les armes. Emmanuel-Philibert a déclaré que c’est sa mère qui a dû affronter ces épreuves. En 2006, une affaire liée à un casino italien entraîne une nouvelle condamnation assortie d’une peine de prison aménagée pour Victor-Emmanuel, Marina restant à ses côtés.

En 2002, le Parlement italien vote la levée de l’exil, permettant à Victor-Emmanuel de revenir en Italie ; il qualifie ce retour de jour le plus important pour la famille. Aujourd’hui nonagénaire, Marina, ancienne belle‑mère de Clotilde Courau, est décrite comme un pilier du clan.

