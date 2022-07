Emmanuel Macron est arrivé au Cameroun, première étape d’une tournée en Afrique

Le président français Emmanuel Macron est arrivé, lundi soir, à Yaoundé, au Cameroun, la première étape d’un voyage de quatre jours en Afrique. Une visite dans un contexte où Paris est de plus en plus indésirable sur le continent par ses compromissions criminelles aux gouvernements corrompus et dictatoriaux.

Le chef de l’État Français Emmanuel Macron est arrivé lundi soir au Cameroun, première étape d’une tournée africaine qui doit l’emmener jusqu’à jeudi au Bénin puis en Guinée-Bissau. Le chef d’Etat a été accueilli vers 22H40 locales à l’aéroport par le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute avant une courte cérémonie protocolaire.

Emmanuel Macron est attendu mardi matin au palais présidentiel pour un entretien avec son homologue Paul Biya, 89 ans, qui dirige le Cameroun d’une main de fer depuis près de 40 ans. L’objectif est de relancer les relations politiques et économiques dans un contexte où Paris est de plus en plus indésirable sur le continent.

La volonté de s’affranchir totalement de l’ex colonisateur, ( ce que la presse occidentale appelle « sentiment anti-Français »), est visible au sein de la jeunesse. De nombreux jeunes réclament aujourd’hui la reconnaissance de ces dizaines de milliers de Camerounais tués entre autres par l’armée française avant l’indépendance en 1960, comme Jacques Jonathan. « Il faut vider les non-dits et crever l’abcès », dit-il. La France n’est plus le premier partenaire commercial, c’est la Chine et la Russie s’impose aussi peu à peu, malgré la guerre en Ukraine.