Emmanuel Macron accueille le journaliste Olivier Dubois après sa libération

Le président français, Emmanuel Macron, a accueilli le journaliste Olivier Dubois à Paris ce mardi 21 mars 2023, après sa libération de captivité au Sahel. Le geste fort du chef de l’État a été salué par de nombreux journalistes et personnalités politiques.

Olivier Dubois, journaliste indépendant, avait été capturé au Mali en avril 2021 par un groupe terroriste. Après 711 jours de détention, il a été libéré et rapatrié en France, où il a été accueilli par Emmanuel Macron à son retour.

Le président français a salué la libération de Olivier Dubois, déclarant que « la liberté de la presse est un droit fondamental qui ne doit jamais être compromis ». Macron a ajouté qu’il était fier de voir un citoyen français retrouver sa liberté et a rendu hommage au travail des journalistes dans le monde entier. Lundi, le président Français a exprimé son « immense soulagement » et a témoigné de sa « grande reconnaissance au Niger pour cette libération », après s’être entretenu au téléphone avec le journaliste.

🔴 #DIRECT – #OlivierDubois a atteri sur le tarmac de la base aérienne de #Villacoublay.



Il enlace sa demi-soeur et son père, avant d'étreindre le président français Emmanuel #Macron pic.twitter.com/1bttcOWZ4b — FRANCE 24 Français (@France24_fr) March 21, 2023

Le geste d’Emmanuel Macron a été largement salué par les journalistes et les personnalités politiques en France. Reporters Sans Frontières a félicité le président pour son accueil chaleureux, soulignant que « la défense de la liberté de la presse est une priorité absolue ».

L’accueil d’Olivier Dubois par Emmanuel Macron à Paris marque une victoire pour la liberté de la presse et une démonstration de l’engagement de la France en faveur des droits de l’homme. Le geste du président français envoie un message fort aux groupes terroristes qui cherchent à réprimer la liberté de la presse dans le monde entier.

Journaliste indépendant, Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance jihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Il collaborait notamment avec le quotidien Libération et le magazine Le Point, et vivait et travaillait au Mali depuis 2015 lorsqu’il a été kidnappé.