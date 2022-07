Emmanuel Adebayor sur le Président de Russie : « J’aime Poutine, en tant que personne »

Récemment, Sheyi Emmanuel Adebayor (SEA) était du côté de la Russie. Lors de son séjour sur les terres de l’ex-République socialiste soviétique, l’ancien capitaine des Eperviers du Togo a accordé des entretiens aux médias locaux. Entre autres déclarations, Maréchal SEA a affirmé son admiration pour le Président russe, Vladimir Poutine.

Au milieu de l' »opération militaire spéciale » que la Russie entreprend, depuis quelque quatre mois, sur le sol ukrainien, l’ex-international togolais, Sheyi Emmanuel Adebayor, a fait un déplacement sur le territoire russe. Selon les informations des médias, ce voyage de l’ancien capitaine des Eperviers du Togo s’est inscrit dans le cadre d’un prestigieux événement sportif, organisé par la Fédération russe de football (RFU).

En effet, au cours de ce déplacement, SEA a entrepris d’accorder quelques entretiens à des médias russes. En substance, l’ex-footballeur togolais n’a pas manqué d’afficher son admiration à l’homme fort du Kremlin.

Se confiant à Soccer Ru, un journal local, Emmanuel Adebayor a dit ce qu’il pense du Président de la Fédération de Russie. « J’aime Poutine, en tant que personne. Évidemment, c’est un homme de caractère. Quand il dit non, c’est non. Ce que j’aime le plus chez lui, c’est son degré élevé de discipline. Quand il dit quelque chose, il le fait à coup sûr. », a déclaré l’ancien attaquant d’Arsenal, de Manchester City ou de Tottenham.

« Je suis désolé pour l’équipe nationale russe et les joueurs russes »

Abordant le sujet relatif au retrait de l’équipe nationale de Russie de toutes les compétitions internationales par la Fédération internationale de football association (FIFA), l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo a été clair. « Bien sûr, ce n’est pas juste. Dans ce monde, hélas, beaucoup de choses sont injustes. Je suis désolé pour l’équipe nationale russe et les joueurs russes. », a-t-il regretté, avant de se rendre à l’évidence qu’il n’y avait plus d’autres alternatives. « Mais, que pouvons-nous ? Rien ! », a-t-il lâché.

Maréchal SEA a lancé un appel au dialogue, à l’endroit des deux antagonistes : la FIFA et la RFU. « De toute évidence, nous devrions permettre à la RFU et à la FIFA de dialoguer. Je pense qu’à un moment donné, vous pourrez trouver une bonne solution pour libérer la Russie de l’interdiction. Les joueurs russes n’ont rien fait de mal et ne sont coupables de rien. Ils veulent juste faire leur travail. Ils devraient être autorisés à jouer. », a proposé l’ex-footballeur togolais.

Il convient de préciser que Sheyi Emmanuel Adebayor a fait partie des invités de choix de la RFU, pour le compte de la cérémonie de remise des prix internationaux RB 2022. Cette cérémonie s’est déroulée, le jeudi 30 juin 2022, au Palais de gymnastique Irina Viner-Usmanova, situé dans le complexe Luzhniki, à Moscou.