Emma Lohoues: vague d’émotions au lancement de son livre « Dans les yeux d’Emma »

L’actrice ivoirienne Emma Lohoues a lancé officiellement son livre pour enfant « Dans les yeux d’Emma » le samedi 4 mars 2023. les participants ont été submergés par une vague d’émotions que partage Emma Lohoues à travers son livre

L’émotion était à son comble à la séance dédicace du livre d’Emma Lohoues samedi dernier. A la vue de l’actrice parents et enfants n’ont pas pu contenir leurs larmes en pleine séance de dédicace du livre « Dans les yeux d’Emma », dédié aux tout petits.

L’idée d’écrire un tel livre est née d’un constat fait par Emma Lohoues. « Tout simplement parce qu’on remarque que les enfants ont plus de facilité à pointer du doigt. Un enfant ne comprend pas qu’un autre puisse être albinos, un enfant ne comprend pas qu’un autre puisse être infirme, tout simplement parce qu’il est enfant. A travers ce livre j’essaie de faire comprendre aux enfants que les autres ont le droit d’être différents mais qu’ils sont pareils que vous », a-t-elle lancé avec pleine d’émotions aux enfants et à leur parents.

« A chaque fois que je partais chercher mon fils à l’école, il y avait un attroupement d’enfants autour de moi. Je me suis rendue compte qu’ils m’aimaient beaucoup et c’était un amour innocent. je me suis dit qu’il fallait que je leur donne quelque chose d’éducatif », a expliqué Emma Lohouès citée par Abidjan net.

Un livre bien écrit

D’après l’actrice et désormais écrivaine, en plus de ce livre, elle prévoit la sortie prochaine d’un autre ouvrage pour enfant et sa biographie. Présente à la séance dédicace, Marie Agathe Amoikon, le Présidente-Directrice-Générale ( PDG) des Éditions Eburnie, société éditrice du livre de Emma Lohouès a fait savoir que l’ouvrage » Dans les Yeux d’Emma » est »très bien écrit ».

»Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour la promotion de l’œuvre. Emma Lohouès sera au festival du livre de Paris du 21 au 23 avril prochain. Il y a également le salon du livre de Dakar et le salon du livre de Rabat qui aura lieu début juin. Nous allons tourné également ici en Côte d’Ivoire », a-t-elle déclaré. Le livre pour enfant « Dans les yeux d’Emma » est composé de sept chapitres qui illustrent la vie d’une fillette.