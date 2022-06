Emma Lohoues : l’influenceuse dépense plus de trois millions pour une viande en or à Paris

L’actrice ivoirienne Emma Lohoues a encore fait parler d’elle. En séjours en France, l’influenceuse ivoirienne fait jaser la toile pour avoir dépensé des millions dans un restaurant à Paris juste pour de la viande.

Après son rencontre tendue avec Carmen Sama lors d’une soirée ou encore sa colère noire contre les internautes qui l’accusent de trafiquante de drogue, c’est à Paris en France que Emma Lohoues fait le show. Lors de son voyage où elle a rencontré le coach Hamond Chic et Apoutchou, Emma Lohoues a encore fait une folie.

En effet, en plus de son sac Fenty qui fait polémique, la jeune femme a fait des achats astronomiques dans le restaurant « Beefcut Paris ». Selon les informations, il s’agit d’un restaurant spécialisé en viande de haute qualité où une valise de viande en or lui a été servie sur commande. Mais ce qui choque la toile, c’est la facture provisoire publiée sur la toile qui s’élève à plus de 3 millions de francs CFA.

La source de sa fortune

Pour rappel, Emma Lohoues a surpris les internautes la semaine dernière, lorsqu’elle s’est affichée en train de déchirer des demandes d’aide qui lui ont été envoyées par ses fans en situation difficile. Pour cause, elle estime que, si son argent est aussi sale au point qu’elle soit traitée de trafiquante de drogue ou de mangeuse de Ca*a, elle préfère ne plus en faire don à travers des actes de générosité.

Après avoir brûlé publiquement une dizaine de papiers qui lui a été adressée, l’ex de DJ Arafat a décidé de révéler la source de sa richesse. « Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J’investis dans le cosmétique et l’immobilier. J’ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c’est ma nouvelle passion », a-t-elle révélé. Malheureusement, la question sur la source de sa richesse revient toujours en Côte d’Ivoire à l’éclatement d’une affaire scandaleuse.