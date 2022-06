Lesbienne ou juste en soutien ? Cette photo d’Emma Lohoues qui intrigue

L’actrice ivoirienne Emma Lohoues a-t-elle des tendances lesbiennes? C’est visiblement l’indice qu’elle a affiché ce jeudi 02 juin 2022 dans une publication sur sa page Facebook.

Emma Lohoues Lesbienne? Bien qu’elle n’ait jamais évoqué le sujet, une photo d’elle suscite des interrogations sur ses orientations sexuelles. Pour cause, jeudi dernier, elle s’est affichée avec une représentation du drapeau arc-en-ciel qui est le symbole de la fierté LGBTQ+.

En effet, pour les homosexuels, l’arc-en-ciel représente la diversité. Le drapeau naît à San Francisco en 1978 et doit son origine à l’artiste Gilbert Baker suite à la demande de Harvey Milk, premier politicien américain ouvertement homosexuel.

En effet, sur sa page Facebook, Emma Lohoues a levé ses deux mains en affichant les deux doigts de victoires. Mais ce qui a attiré l’attention de BENIN WEB TV c’est l’arc-en-ciel posé sur son bras droit comme pour faire la promotion du drapeau du mouvement LGBT. « DIMALA GANG », a écrit Emma Lohoues en légende de la photo.

A noter que le drapeau arc-en-ciel est devenu le symbole du mouvement LGBT (LGBTQ, LGBTQI+, …) le plus connu sur la scène internationale.

Signification des couleurs du drapeau LGBT à 8 bandes

Chacune des bandes horizontales du drapeau LGBT a une signification symboliques défendues par les mouvements LGBT actuels. La première bande rose représente la sexualité, la seconde, de couleur rouge, représente la vie. La couleur orange est le symbole de la guérison. On retrouve le jaune vers le centre supérieur du drapeau. C’est la couleur du Soleil.

Le vert, qui est quant à lui au centre inférieur, rappelle l’importance de la nature. Le turquoise apportait une touche de magie et d’art à ce drapeau alors que le bleu représente sur le design original l’harmonie et la sérénité. La dernière des huit bandes horizontales est violette et est le symbole de l’esprit.