Emma Lohoues en couple avec un ministre ivoirien? Camille Makosso a vendu la mèche

L’actrice ivoirienne Emma Lohoues serait fiancée à un premier ministre ivoirien. C’est la révélation faite par le général Camille Makosso alors qu’il reprochait à Emma Lohoues d’avoir déchiré des demandes d’aides qui lui ont été envoyées pour une affaire de Dubaï Porta Porty.

Accusée sur les réseaux sociaux d’avoir obtenu l’argent grâce à ses voyages à Dubaï, Emma Lohoues a décidé de plus plus aider les personnes en situation difficile. La jeune femme dit être excédée par les attaques qui la lient au scandale Dubaï Porta Potty et qui l’accusent d’avoir mangé Ca*a

C’est ainsi que dans une vidéo publiée sur sa page, l’influenceuse s’est affichée en train de déchirer les demandes d’aides que lui envoient ses fans. Elle explique qu’elle ne se sent pas aimer et les gens l’aiment pour son argent et non pour ce qu’elle est. C’est pourquoi, elle fait le vœu solennel de ne plus venir en aide à qui que ce soit.

Rappel à l’ordre de Camille Makosso

En plus des internautes qui ont dénoncé cette attitude d’Emma Lohoues, Camille Makosso est montée au créneau pour la rappeler à l’ordre. Selon lui, cette image affichée par l’influenceuse est une grave erreur. « C’est une erreur grave. Emma, tu ne peux pas nous dire que tout ceux qui sont sur Facebook ne t’aiment pas », a-t-il réagi avant de faire allusion à sa vie amoureuse.

« Nous apprenons que notre influenceuse Emma Lohoues est la femme d’un premier ministre ivoirien qui a des ambitions présidentielles. On reprend cette image, allez-vous voter un homme dont la femme refuse d’aider les ivoiriens? La réponse sera NON », a déclaré le général Makosso qui invite Emma Lohoues a savoir raison garder. Pour lui, un leader qui a des ambitions ne raisonne pas ainsi.