Ema , candidate de la dernière saison de Star Academy, annonce la sortie de son premier single officiel, « Pourquoi tu m’aimes » , prévue le 20 mars . Originaire de Toulouse et éliminée prématurément de l’émission après avoir choisi d’abandonner, la jeune artiste capitalise sur sa présence régulière sur les réseaux sociaux pour préparer ce lancement et mobiliser une première communauté de fans.

Ema, candidate de la dernière saison de Star Academy, annonce la sortie de son premier single officiel, « Pourquoi tu m’aimes », prévue le 20 mars. Originaire de Toulouse et éliminée prématurément de l’émission après avoir choisi d’abandonner, la jeune artiste capitalise sur sa présence régulière sur les réseaux sociaux pour préparer ce lancement et mobiliser une première communauté de fans.

Au château de Dammarie‑les‑Lys, Ema s’était rapidement fait remarquer pour sa voix douce et un univers artistique personnel, mais son aventure s’est arrêtée tôt : elle est devenue la quatrième candidate évincée de la saison, après avoir décidé elle‑même de quitter l’émission. Ce départ avait suscité des réactions partagées parmi les téléspectateurs, certains estimant qu’elle n’avait pas encore livré tout son potentiel.

Depuis son départ, la chanteuse a maintenu une activité soutenue sur Instagram et TikTok, publiant depuis 2023 des extraits de compositions, des séances d’écriture et des enregistrements. Cette proximité numérique lui a permis de fidéliser un public en attente de projets concrets, et de préparer la sortie de son premier titre officiel.

Publicité

Une sortie suivie et commentée, au cœur d’une controverse informelle

La mise en ligne prochaine de « Pourquoi tu m’aimes » marque une étape professionnelle pour Ema, présentée comme souhaitant devenir une artiste complète, capable d’écrire, composer et interpréter ses propres morceaux. Selon les éléments communiqués, le single sera disponible à partir du 20 mars, ce qui fait d’Ema la première académicienne de la promotion 2026 à annoncer une sortie officielle.

Cette annonce a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux, où certains internautes interrogent la chronologie habituelle de publications entre gagnants et autres candidats. Plusieurs commentaires évoquent l’absence, à ce jour, d’un premier single de la gagnante de la saison, Ambre, ce qui alimente les discussions sur une règle tacite selon laquelle le lauréat publie en priorité.

Dans les échanges publiés en ligne, certains utilisateurs soulignent que la sortie d’un titre par un candidat non‑vainqueur peut être interprétée comme une dérogation à cette pratique informelle. Parmi ces réactions figure également le partage d’un tweet relayant la nouvelle de l’arrivée prochaine du single d’Ema et rappelant son statut de première académicienne de la promotion à franchir le pas.

Publicité

La situation illustre la manière dont la dynamique post‑émission se joue désormais entre médias traditionnels, réseaux sociaux et stratégies individuelles des artistes. Le calendrier de sorties des anciens candidats demeure un élément scruté par les fans, qui comparent fréquemment les trajectoires et les choix de carrière des participants d’une même promotion.