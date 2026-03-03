Élodie Gossuin : le départ de ses aînés, « un cataclysme »

Élodie Gossuin , miss France 2001 devenue chroniqueuse, élève aujourd’hui quatre enfants et gère une maison familiale gravement touchée par des inondations en Picardie. Depuis son sacre, elle a construit une carrière diversifiée entre télévision, radio et engagement public, tout en préservant une vie de famille installée près de Compiègne.

Originaire de Picardie, Élodie Gossuin a d’abord porté des titres locaux avant de remporter l’écharpe nationale. Après avoir été sacrée Miss France 2001, elle a progressivement orienté sa carrière vers les médias : présentation télévisée, chroniques et passages sur les ondes de stations comme Fun Radio et RFM. Parallèlement, elle s’est impliquée en politique locale, occupant un poste de conseillère régionale pendant dix ans, ce qui illustre une trajectoire professionnelle étendue au-delà du monde des concours de beauté.

Sur le plan privé, sa relation avec Bertrand Lacherie remonte à la participation de ce dernier à l’émission Opération séduction en 2003. Le couple s’est marié en 2006 près de Compiègne et a fondé une famille de quatre enfants : les jumeaux Rose et Jules, nés un an après leur mariage, puis Joséphine et Léonard en 2013. Les parents ont volontairement limité l’exposition médiatique de leurs enfants.

Un ancrage picard mis à l’épreuve par les intempéries

Élodie Gossuin a choisi de revenir vivre en Picardie, dans un village de l’Oise, afin de rester fidèle à ses racines. Elle évoque la proximité avec la nature, les promenades en forêt et les escapades en baie de Somme comme des éléments clés de son équilibre personnel. À propos de ce retour, elle a déclaré au Courrier Picard : « je serais toujours revenue en Picardie parce qu’honnêtement, c’est là où je suis vraiment bien ».

La maison familiale, conçue sur mesure et entourée d’un grand jardin où cohabitent chiens et poules, a cependant subi d’importants dégâts à la suite d’inondations. Interrogée par Purepeople, la mère de famille a fait état des constats d’experts : « Nous avons eu la visite d’experts qui nous ont signalés qu’il fallait faire des travaux car notre maison était vraiment malade ». Ces rapports mettent en lumière l’ampleur des travaux nécessaires pour remettre en état le logement et protéger le foyer.

Le départ progressif des aînés constitue par ailleurs une étape émotionnelle pour la famille. En juin, Élodie Gossuin confiait à Gala son appréhension face à l’idée de voir Jules et Rose quitter le domicile parental : « Je n’arrive pas à m’imaginer comment on va faire pour se reconstruire à quatre ». Les deux aînés, bientôt 19 ans, ont obtenu leur baccalauréat avec mention : Jules s’oriente vers une école de commerce à Reims et Rose entame une licence STAPS en région parisienne.

