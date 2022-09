Elodie en larmes: Mariés au premier regard, Joachim met fin à leur relation

Mariés au premier regard Elodie et Joachim se sont séparés. L’annonce a été faite par Joachim le mardi 27 septembre 2022 sur son compte Instagram.

Alors que leur histoire d’amour fait rêver les internautes, tout porte à croire que les réseaux sociaux ne montrent pas l’envers du décor de la relation amoureuse entre Elodie et Joachim. Le mardi 27 septembre 2022, Joachim, de la saison 4 de Mariés au premier regard, a annoncé sa séparation avec son épouse, Élodie.

« Aujourd’hui, nos chemins se séparent, non sans tristesse, mais il faut savoir tirer sa révérence quand le temps se fait sentir. On peut aimer une personne de tout son cœur, mais ne pas l’aimer de la bonne manière. Et avec le temps, il devient compliquer d’apporter tout ce dont l’autre a besoin pour s’épanouir. (…) Ce n’est pas la fin, mais le début d’une autre histoire. À nous d’écrire ses nouvelles lignes dans notre roman qui est la vie », a écrit Joachim sur son compte Instagram.

De son côté, Élodie n’a pas tardé à répondre dans sa story Instagram. Bouleversée par cette triste nouvelle la désormais ex-femme de Joachim a réagi, en larmes. « Joachim a décidé de mettre fin à notre relation. Je vous demanderai de respecter sa décision, que je respecte. Je vais couper les réseaux sociaux, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. (…). La vie continue », a-t-elle déclaré en pleurs.

Dans sa vidéo, elle a invité ses abonnés à ne pas chercher à régler la situation à travers des messages privés adressés à Joachim. A l’en croire, elle est plus que jamais déterminée à rebondir et à avancer dans quelques démarches.