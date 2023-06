« Elle ne chante pas bien, c’est de la vulgarité ! », la chanteuse Nicoletta s’en prend à Aya Nakamura

- Publicité-

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, la chanteuse Nicoletta (79 ans) avec son franc-parler, n’a pas loupé Aya Nakamura, qui à 28 ans, peut se targuer d’être l’artiste francophone la plus streamée dans le monde. En effet, la star des années 60/70 s’est montrée très virulente à l’égard de l’interprète du fameux tube Djadja.

« Je suis abasourdie par Aya Nakamura. J’ai vu des images sur le web : c’est un produit aberrant pour moi« , balance Nicoletta. « Elle ne chante pas bien, elle remue ses fesses sans arrêt. Elle s’accroupit. Elle ne danse pas, elle marche. Elle dit : ‘Fallait laisser votre daron au vestiaire.’ Mais c’est affreux ! Elle frôle son sexe sans arrêt. Ce n’est pas bien, parce que c’est des mômes qui viennent l’écouter », poursuit l’artiste de 79 ans. « Pour moi, c’est pas de la musique. C’est de la vulgarité ! », conclut l’interprète de Mamy Blue.

Aya Nakamura, l’artiste d’origine malienne a rapidement imposé son style et ses rythmes dans l’univers musical francophone, suscitant même un engouement mondial. Elle est désormais la chanteuse française la plus suivie et écoutée sur la planète. En 2021, elle franchissait le cap symbolique du milliard de streams de Spotify et des millions de personnes écoutent chaque mois un tube de la chanteuse, parmi lesquels « Pookie », « Copines » et bien sûr « Djadja », qui a été partagé sur les réseaux par Rihanna, Neymar et même repris par Alicia Keys…

