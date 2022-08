Elle monte à bord d’un taxi un soir, et se réveille nµe sur un dépotoir le lendemain

Une histoire, partie de Twitter, s’est répandue sur les réseaux sociaux, telle une traînée de poudre. Selon les faits, deux femmes ont été prises en taxi, un soir, à la hauteur de l’ex-direction de la LONANTO (Loterie nationale togolaise), à Lomé, la capitale du Togo. Le lendemain, les infortunées se sont retrouvées sur un dépotoir, nµes et sans leurs biens.

Sur les réseaux sociaux, une histoire fait le tour, depuis quelques temps, et suscite colère et indignation. Cette triste histoire, qui a, d’abord, été publiée sur Twitter, s’est, vite, répandue sur la toile, poussant les internautes à se poser des tas de questions.

Selon les détails de l’histoire, relatés par un utilisateur de Twitter, du nom de Mrs AGB, l’une des victimes se trouve être sa cousine.

Voici les faits

Selon Mrs AGB, la victime est montée dans un taxi, un soir, alors qu’elle rentrait chez elle. “Ma cousine rentre dans un taxi au niveau de LONATO, vers 16 heures, et elle se réveille nue dans une décharge de Gbossimé (un quartier du sud de Lomé, NDLR), à 1 heure du matin. Seigneur. Faites attention à vous ! Donc, vers 16 heures, elle décide de rentrer à Adidogomé (un quartier du nord de Lomé, NDLR), elle prend un taxi à LONATO. Elle voit qu’il y a le chauffeur, ainsi que deux hommes et une femme.”, commence-t-elle.

À bord du taxi, d’après les détails de l’histoire, la vue d’une autre dame l’a rassurée. “Voyant la dame, elle est en confiance, ainsi se décide à rentrer dedans. Voilà que le taximan commence à monter les vitres arrière, où se trouvent, elle et la dame en question. Le temps qu’elle réalise hummmm Voilà, elle se réveille dans une décharge, la nuit, nue et sans son sac, ni ses boucles d’oreilles, accompagnée de la femme aussi.”, explique-t-elle.

Le lendemain, à en croire le récit de Mrs AGB, les deux infortunées se retrouveront sur un dépotoir, nues et dépouillés de leurs biens. “Les deux [femmes] ne savaient même pas le jour ni l’heure qu’il sonnait. Les riverains leur ont donné deux pagnes et elles se sont arrêtées au bord de la route pour se rendre au commissariat. En expliquant leur histoire, un taximan a décidé de les aider. (Vrai vrai, j’aurais refusé moi). Voilà que le taximan les amène au commissariat et ensuite les ramène une à une chez elle gratuitement.”, précise la publication.

Le compte Twitter “Mrs AGB” boucle son récit, en ces termes : “Après enquête, il s’avère que c’était un cambriolage ciblé sur la dame comme elle vend des pagnes au marché et la cousine était au mauvais endroit au mauvais moment. Ma cousine et la femme sont restées en contact.”