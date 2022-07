Elle assomme son mari à coups de pilon, sa rivale détale à toute vitesse

Prise d’une rage folle, une femme a assommé son mari infidèle à coups de pilon. Dans le cafouillage, sa rivale a détallé à toute vitesse et en tenue d’Eve. Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juin 2022, au quartier Nazareth, à Guiglo, dans l’ouest de Côte d’Ivoire

C’est la débandade totale au sen d’un couple. Selon les informations de Soir Infos, un incident a eu lieu dans la région du Cavally, dans la zone frontalière avec le Libéria, à 600 kilomètres d’Abidjan.

Le média ivoirien rapporte qu’une femme, après avoir surpris son conjoint dans le lit conjugal avec son amante, s’est jetée sur les deux partenaires s£xuels.

Les faits

Selon les informations, S. Victoire, qui vivait avec K. Alexis, depuis 5 ans, a commencé par nourrir des soupçons d’infidélité au sujet de son mari. Ces soupçons devenaient d’autant plus persistantes que la jeune épouse a surpris son mari, en pleine conversation téléphonique avec une certaine Angelica.

Dès lors, le vendredi 24 juin 2022, ne sachant guère qu’il était épié, Alexis demande à sa femme de rentrer en famille, à Bloléquin, dans le village de Gueya, sous prétexte d’un voyage d’affaire, à Man. Cette dernière pense que c’était un motif fallacieux de son mari, pour se retrouver dans les bras de sa maîtresse.

S. Victoire plie bagage et met le cap sur la gare de Bloléquin. En réalité, elle part se réfugier dans la maison de l’une de ses amies, au quartier Ballou Félix.

Suivant son intuition, à la tombée de la nuit, S. Victoire revient se mettre en ambuscade, à quelques encablures de leur domicile, avec une vue sur leur maison. Vers 22 heures, ses soupçons se confirment, quand elle aperçut son homme, en compagnie d’une autre femme, probablement, la présumée Angelica.

Au bout de quelques minutes, gonflée à bloc et munie d’un pilon, la brave femme alla toquer au portail. Il a suffi que son conjoint vienne ouvrir, pour qu’elle l’assomme à coups de pilon. La femme trompée, dans sa rage folle, bondit sur sa rivale et la met nùe. Dans le cafouillage, celle-ci réussit à s’extraire des griffes de son antagoniste et prendre la poudre d’escampette. Quant au mari infidèle, il sera transporté à l’hôpital, où il reprendra ses esprits.