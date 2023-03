« Elle a commencé à me jalouser parce que … », Janine évoque ses démêlées avec Carina Style

Après sa brouille avec Carina Style sur le plateau de showbuzz, la chanteuse Janine Kleen est montée au créneau pour dévoiler ce qui les divise depuis plusieurs années.

Les torchon brûle toujours entre Carina Style et Janine Keen, toutes deux produits de l’écurie de l’artiste DJ Léo. Elles avaient enterré leur hache de guerre sur le plateau de Showbuzz le 28 décembre 2021 animé par Mulukuku Dj.

Mais les différends semblent ne pas avoir été réglés car deux ans plus tard , elles se regardent toujours en chien de faïence. Toujours sur le plateau de Showbuzz la semaine dernière, Janine reproche à Carina de ne l’avoir pas salué dans les couloirs de la télévision. Pour cela, elle refuse de répondre aux questions de l’animatrice sur le plateau.

« Je ne peux pas faire semblant. Vous deux, vous avez des questions à me poser mais pas elle. C’est devant vous ici qu’on a fait la réconciliation. Tu me vois dans les loges, tu ne me salues pas. Tu me bloques de partout. S’il y a un problème, on est de grandes filles (…) il ne faut pas montrer aux gens qu’on est ensemble alors que c’est faux », a-t-elle expliqué. Choquée par les propos de Janine, Carina s’est retirée du plateau et l’émission a suivi son cours.

Alors que leur brouille fait grand bruit sur les réseaux sociaux, Janine Kleen a tenté de s’expliquer. « Ma discorde avec Carina se situe à plusieurs niveaux. La première fois c’était en 2009, nous étions dans le même groupe à variétoscope. Elle a commencé à me jalouser parce que j’avais une certaine aura dans le groupe. La deuxième fois c’était en rapport avec dj Leo. Je lui ai remis son numéro parce qu’elle voulait bosser avec lui mais elle a voulu nous séparer en filmant et lui envoyant mes prestations. Alors qu’il refusait à l’époque que je parte prester à son insu », a déclaré Janine.

A propos de sa décision de ne pas répondre aux questions de l’animatrice elle clarifie : « Sur le plateau TV, j’ai trouvé sa question stupide. Perdre des parents ce n’est pas une malédiction. Façon elle s’est apprêtée pour m’attendre là c’est comme ça j’étais prête aussi. Avant ça les échauffourées ont commencé dans les loges. D’abord elle ne m’a pas salué et pendant que je me faisais maquiller elle a ordonné au maquilleur de laisser mon visage pour aller lui mettre du fil dans l’aiguille. J’ai trouvé ça déplacé« .

Janine Kleen estime qu’elle ne peut faire semblant dans de telle situation. « Je ne suis pas hypocrite, je n’ai pas pu faire semblant sur le plateau et je ne regrette pas mon acte. Le problème entre elle et moi est purement artistique. Ce n’est pas garçon ce n’est pas l’argent. Personne d’entre nous deux n’a eu une relation avec Dj Leo », a-t-elle insisté.