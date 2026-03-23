Elizabeth II au cœur d’une sortie qui provoque le malaise

Des confidences de Sarah Ferguson au sujet de la reine Elizabeth II ont suscité une réaction négative de la part de Kate Middleton et du prince William. Après le décès de la souveraine, le 8 septembre 2022, ses deux corgis, Muick et Sandy, avaient été confiés à Andrew Mountbatten-Windsor et à Sarah Ferguson.

Ferguson aurait déclaré à son entourage que, lorsqu’elle se promenait avec les chiens près des lieux favoris de la reine, notamment dans le vaste parc de Windsor où Elizabeth II résidait à Royal Lodge avec son ex-mari Andrew, ceux-ci pouvaient percevoir la présence de la défunte monarque, selon un article du Daily Beast.

Toujours d’après des informations relayées par The Royalist, Angela Kelly, habilleuse et proche de longue date de la reine, a trouvé déplacées et étranges les affirmations de Ferguson concernant une proximité spirituelle avec Elizabeth II. Plusieurs personnes qui ont pris soin de la reine et l’ont accompagnée durant ses derniers mois ont également jugé inapproprié qu’elle affirme avoir hérité des chiens d’après le testament de la reine, alors qu’ils ont été rendus à Sarah Ferguson et à Andrew, qui les avaient offerts à Elizabeth II en 2021.

Révélations autour d’un projet de clonage des corgis et d’un format télévisé

Quelques mois après avoir récupéré Muick et Sandy, Sarah Ferguson a traversé des difficultés financières et des idées étonnantes ont circulé au sujet des animaux. Selon The Sun, une émission baptisée The Queen’s Corgi aurait été envisagée en collaboration avec le studio Halcyon Studios, basé à Los Angeles.

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