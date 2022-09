Élisabeth Borne libertine : ses virées nocturnes inquiètent ses proches

Dans un contexte où beaucoup se demandent si elle est en couple ou célibataire, la première ministre française, Élisabeth Borne, fait des sorties nocturnes qui inquiètent ses proches.

Dans un portrait dédié à la Première ministre Elisabeth Borne et réalisé par le monde, il ressort que malgré ses hautes responsabilités, la locataire de Matignon ne s’enferme pas dans les ors du pouvoir. Traitée de froide et technique, celle qui a été surnommée « Dark Vador » par ses détracteurs tient plus que tout à son indépendance. Selon le monde, Elisabeth Borne serait même « obsessionnelle » avec sa liberté.

Le média révèle que la première ministre d’Emmanuel Macron « fait régulièrement arrêter sa voiture sur le chemin du retour à la maison pour faire le trajet à pied, au milieu des Parisiens, en pleine nuit ». Mieux, elle a pour habitude de quitter, en journée, Matignon incognito pour aller s’acheter un sandwich, sans se souciller de sa personnalité et des qu’en dira t-on.

La même source renseigne qu’elle s’est offerte discrètement une virée nocturne fin juillet 2022 pour aller voir le film « Top Gun Maverick » au cinéma. Mais ses sorties intempestives inquiètent ses proches non seulement à cause de sa sécurité mais aussi pour qu’elle ne soit pas perçue comme « une grossière opération de communication ».

« J’essaye de garder une vie normale. Il faut faire attention au risque d’enfermement« , a expliqué la Première ministre. En ce qui concerne la question sur sa situation matrimoniale qui revient par moment, elle rassure avoir quelqu’un dans sa vie. « Écoute, j’ai un mec, je le vois de temps en temps, mais je ne veux pas qu’on l’emmerde ! », aurait-t-elle répondu cash à une élue.