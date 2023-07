Eliminatoires JO Paris 2024 (F): le Bénin élimine la Guinée-Bissau et file au second tour

-Publicité-

Le Bénin s’est qualifié pour le second tour éliminatoire du foot féminin des JO Paris 2024 après sa victoire de ce mardi face à la Guinée-Bissau (3-2).

Mission accomplie pour le Bénin. Les Amazones vont disputer le second tour éliminatoire du foot féminin des JO Paris 2024. Les filles du coach Immaculée Agbakou ont arraché leur passeport pour le tour suivant après leur bon résultat face à la Guinée-Bissau. Après le nul (2-2) à Bissau la semaine dernière, les Béninoises ont fini le travail ce mardi à Cotonou, lors de la manche retour du premier tour. L’équipe locale s’est en effet imposée sur le score de 3-2, au terme d’une rencontre très disputée.

Menées dès la 2è min, les Amazones ont réussi à revenir au score puis prendre l’avance grâce à des buts de Léa Fachinan (23′), Aude Gbedjissi (28′) et Yolande Gnammi (38′). En seconde période, les tentatives des béninoises pour creuser l’écart seront vaines. Le second but des Guinéennes en fin de partie (83è) a fait croire à un retour des Djurtus dames dans le jeu, mais plus rien ne sera marqué. Le Bénin remporte donc cette double confrontation et se qualifie pour le tour suivant qui l’opposera au Ghana en octobre prochain.

