Éliminatoires des Mondiaux U-17 et U-20 (F): du lourd pour les Amazones, le tirage au sort complet

La CAF a procédé jeudi au tirage au sort du deuxième tour éliminatoire de la Coupe du monde féminine chez les U17 et les U20. Et les Amazones ont hérité de gros morceaux.

C’est le siège de la CAF au Caire en Egypte qui a servi de cadre au tirage au sort du deuxième tour éliminatoire de la Coupe du monde féminine chez les U17 et U20. Au niveau des cadettes, 25 équipes sont en lice pour la phase finale. Le Niger affrontera le Maroc et le Djibouti croisera le fer avec la Guinée-Équatoriale. Le Bénin et ses Amazones défieront pour leur part, l’Algérie. Rappelons qu’il n’y a que trois places disponibles pour les sélections africaines dans le mondial féminin U-17.

Chez les U20, 35 équipes africaines participent aux éliminatoires du tournoi intercontinental. Ils s’engageront dans une compétition féroce où seules les deux meilleures équipes se qualifieront pour la phase finale. Ainsi, l’Algérie et le Mali s’affronteront, le Botswana et le Cameroun se défieront, et le Maroc accueillera l’équipe du Burkina Faso. Egalement en lice, le Bénin hérite pour sa part, du Sénégal.

Les affiches du deuxième tour des éliminatoires du mondial U-17:

Djibouti – Guinée-Équatoriale

Éthiopie – Afrique du Sud

Zambie – Tanzanie

Niger – Maroc

Lybie – Sénégal

Burkina Faso – Guinée

Burundi – Botswana

RD Congo – Kenya

Uganda – Cameroun

Bénin – Algérie

Lybie – Mali

(Centrafrique vs Maurice) – Nigeria

Les affiches du deuxième tour des éliminatoires du mondial U-20

Maroc – Burkina Faso

Mali – Algérie

Sénégal – Bénin

Eswatini – Gabon

Congo – Namibie

Cameroun – Botswana

Zambie – RD Congo

Tanzanie – Djibouti

Guinée – Niger

(Guinée-Équatoriale – Libye) – Ethiopie

Mozambique – Ouganda

(Togo vs Guinée-Bissau) – Ghana

Égypte – Sao Tomé

Kenya – Angola

Burundi – Afrique du Sud

(Maurice vs Tchad) – Nigeria

