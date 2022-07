Eliminatoires CAN U20 – UFOA A: la Guinée hérite du Sénégal, le tirage au sort complet

La CAF a procédé ce mercredi au tirage au sort du tournoi UFOA A, qualificatif pour la CAN U20 2022 en Mauritanie. Un tirage qui a accouche de grands duels dont un choc Sénégal-Guinée.

Après la zone B, place au tournoi UFOA de la zone A, qualificatif pour la CAN U20 2023 qui se tiendra en Egypte. La CAF a en effet effectué ce mercredi le tirage au sort des phases de groupe de la compétition. Un tirage qui a accouché de gros chocs en perspective.

Les dix équipes en lice sont réparties en deux groupes A et B. Logé dans le groupe A, le Mali a hérité des adversaires à sa portée. Les Aigles juniors croiseront en effet les crampons avec le pays hôte, la Mauritanie, la Guinée Bissau et la Sierra Leone. De son côté, le Sénégal affrontera le Cap-Vert, le Liberia, la Guinée et la Gambie dans la poule B. Le tournoi qualificatif se déroulera du 20 Août au 05 Septembre 2022 à Nouakchott. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la finale, qualificative pour la Coupe d’Afrique.

Précisons que dans la zone nord, l’Algérie croisera le fer avec la Libye, la Tunisie et le Maroc. Les Verts affronteront l’équipe libyenne le mardi 18 octobre prochain, pour le compte de la 1ère journée du Tournoi, avant de défier le Maroc le vendredi 21 octobre et la Tunisie le lundi 24 octobre. Le lieu qui abritera ce tournoi qualificatif n’a pas encore été désigné.

Le calendrier du tournoi qualificatif (Zone Ouest A):

Le calendrier du tournoi qualificatif (Zone Nord) :

1re journée (Mardi 18 octobre 2022) :

Maroc- Tunisie

Libye – Algérie

2e journée (Vendredi 21 octobre) :

Algérie – Maroc

Tunisie – Libye

3e et dernière journée (Lundi 24 octobre) :

Maroc – Libye

Algérie – Tunisie.