Éliminatoires CAN 2027 : l’Algérie bat la Zambie 3-1 pour les débuts de Hemdani

L’Algérie a battu la Zambie 3-1 vendredi 25 septembre 2026 au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou, pour son entrée dans les éliminatoires de la CAN 2027 et la première de Brahim Hemdani comme sélectionneur.

Les Fennecs ont pris l’avantage grâce à Jaouen Hadjam avant que Ibrahim Maza ne double la mise. La Zambie a réduit l’écart, mais Anis Hadj Moussa a ensuite inscrit le troisième but algérien.

Ce succès permet à l’Algérie de prendre trois points dès la première journée de son groupe. La CAF a confirmé le score de 3-1 dans son compte rendu de la journée.

Hemdani avait pris les commandes de la sélection avec un groupe renouvelé, plusieurs joueurs du dernier Mondial n’ayant pas été retenus pour ce rassemblement.