Éliminatoires CAN 2023: un quatuor d’arbitres béninois désigné pour Guinée-Ethiopie

La Confédération africaine de football a désigné les officiels qui dirigeront la rencontre Guinée-Ethiopie, comptant pour la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et la CAF a fait confiance à un quatuor d’arbitres béninois.

Le sifflet béninois sera également à l’honneur lors des prochaines rencontres éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Quatre arbitres du Bénin seront en effet aux commandes du match Guinée-Ethiopie, comptant pour la troisième journée des phases qualificatives.

Il s’agit de Louis Hougnandandé désigné arbitre central. Le sifflet béninois officiera le match aux côtés de ses compatriotes Eric Ulrich Ayimavo et Narcisse Kouton, respectivement 1er et 2è assistant. Le quatrième arbitre est également un Béninois et a pour nom Rafiou Ligali.

Battue par l’Egypte (0-1) et victorieux du Malawi (1-0), la Guinée occupe la troisième place du groupe D après deux journées. L’Ethiopie de son côté reste sur une défaite contre les Flames (1-2) et une victoire méritée face aux Pharaons (2-0). Pour rappel, le match de la 3è journée entre la Guinée et l’Ethiopie aura lieu le 24 mars au stade Mohammed V, au Maroc.