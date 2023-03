Éliminatoires CAN 2023: le programme de mars

Les éliminatoires de la CAN 2023 reprennent en cette fin du mois de mars avec plusieurs rencontres, comptant pour les troisième et quatrième journées. Découvrez les affiches au programme.

Un total de 44 rencontres sont à suivre du 22 au 28 mars, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Auteurs de deux victoires en autant de sorties, le Sénégal, l’Algérie, le Burkina Faso, le Mali et le Nigéria valideront leur ticket pour la phase finale en cas de bons résultats au cours de cette double confrontation.

A l’inverse des équipes comme le Bénin, la RDC, l’Egypte ou encore Madagascar, qui n’ont plus droit à l’erreur dans ce tournoi. En difficulté dans leurs poules respectives, ces nations doivent éviter de sortir bredouille de ces échéances pour ne pas dire adieu à la messe continentale.

Les affiches des 3e et 4e journées des éliminatoires

Il n’y aura pas de gros chocs au cours de ces 3è et 4è journées des phases qualificatives, mais certains matchs vaudront le détour. On pense notamment au derby d’Afrique de l’Ouest entre le Mali et la Gambie. On se souvient que les Scorpions étaient parvenus à contrarier les Aigles il y a un an à la CAN au Cameroun (1-1).

Rencontre également à suivre, le derby entre la Tunisie et la Libye, souvent électrique. Difficile enfin de ne pas citer la double confrontation entre la Côte d’Ivoire et les Comores, soit deux 8es de finalistes de la précédente édition.

Les dates des matchs

Mercredi 22 mars (3e journée)

Bénin-Rwanda, à Cotonou (Groupe L)

Sierra Leone – São Tomé, à Agadir, Maroc (Groupe A)

Jeudi 23 mars

Madagascar-République centrafricaine, à Antananarivo (Groupe E)

Zambie-Lesotho, à Ndola (Groupe H)

Congo-Soudan du Sud, à Brazzaville (Groupe G)

Ghana-Angola, à Kumasi (Groupe E)

Gabon-Soudan, à Franceville (Groupe I)

Algérie-Niger, à Alger (Groupe F)

Vendredi 24 mars

RD Congo-Mauritanie, à Lubumbashi (Groupe I)

Ouganda-Tanzanie, à Ismaïlia, Egypte (Groupe F)

Nigeria-Guinée-Bissau, à Abuja (Groupe A)

Côte d’Ivoire-Comores, à Bouaké (Groupe H)

Cap-Vert-Eswatini, à Praia (Groupe B)

Afrique du Sud-Liberia, à Johannesburg (Groupe K)

Égypte-Malawi, au Caire (Groupe D)

Guinée équatoriale-Botswana, à Malabo (Groupe J)

Mali-Gambie, à Bamako (Groupe G)

Sénégal-Mozambique, à Diamniadio (Groupe L)

Burkina Faso-Togo, à Marrakech, Maroc (Groupe B)

Cameroun-Namibie, à Yaoundé (Groupe C)

Tunisie-Libye, à Tunis (Groupe J)

Guinée-Éthiopie, à Casablanca, Maroc (Groupe D)

Dimanche 26 mars (4e journée)

Lesotho-Zambie, à Johannesburg, Afrique du Sud (Groupe H)

São Tomé-Sierra Leone, à Agadir, Maroc (Groupe A)

Lundi 27 mars

République centrafricaine-Madagascar, à Douala, Cameroun (Groupe E)

Soudan du Sud-Congo, à Dar Es Salam, Tanzanie (Groupe G)

Rwanda-Bénin, à Butare (Groupe L)

Niger-Algérie, à Tunis, Tunisie (Groupe F)

Angola-Ghana, à Luanda (Groupe E)

Guinée-Bissau-Nigeria, à Bissau (Groupe A)

Éthiopie-Guinée, à Rabat, Maroc (Groupe D)

Soudan-Gabon, à Omdurman (Groupe I)

Mardi 28 mars

Namibie-Cameroun, à Johannesburg, Afrique du Sud (Groupe C)

Eswatini-Cap-Vert, à Nelspruit, Afrique du Sud (Groupe B)

Malawi-Égypte, à Lilongwe (Groupe D)

Botswana-Guinée équatoriale, à Francistown (Groupe J)

Tanzanie-Ouganda, à Dar Es Salam (Groupe F)

Mozambique-Sénégal, à Maputo (Groupe L)

Liberia-Afrique du Sud, à Monrovia (Groupe K)

Gambie-Mali, à Casablanca, Maroc (Groupe G)

Comores-Côte d’Ivoire, à Moroni (Groupe H)

Togo-Burkina, à Lomé (Groupe B)

Libye-Tunisie, à Benghazi (Groupe J)

Mauritanie-RD Congo, à Nouakchott (Groupe I)