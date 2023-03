Éliminatoires CAN 2023 : la liste du Sénégal avec Sadio Mané

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé ce vendredi, sa liste des joueurs retenus pour les rencontres des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Tenant du titre, le Sénégal est en course pour la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire. Les Lions de la Téranga affrontent le Mozambique, en double confrontation, en fin mars prochain. Les Sénégalais recevront les Mambas le 24 mars à Dakar, avant de se déplacer à Maputo quatre jours plus tard pour y défier leurs adversaires. Une double échéance décisive pour les Lions qui décrocheraient leur billet pour le voyage en terre ivoirienne en cas de bon résultat.

Pour ces deux matchs, le sélectionneur Aliou Cissé a dévoilé ce vendredi, sa liste des joueurs convoqués. Le technicien local a fait appel à 24 Lions avec plusieurs changements. Dix (10) joueurs présents à la dernière Coupe du monde au Qatar ne sont en effet pas dans cette liste. Il s’agit notamment du gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté ou encore Pape Abou Cissé et Fodé Ballo-Touré.

A l’inverse, de nouvelles têtes intègrent la tanière, à l’instar du milieu de terrain de Reims, Dion Lopy, et l’ailier de Simba en Tanzanie, Pape Ousmane Sakho, véritable surprise de cette liste. Déjà convoqués avant le Mondial mais sans avoir eu l’occasion d’honorer leur première cape, les défenseurs Moussa Niakhaté et Noah Fadiga sont rappelés et pourraient effectuer leurs grands débuts.

Enfin, Abdoulaye Seck et Abdallah Ndour en défense et Habib Diallo en attaque fêtent aussi leur grand retour. En parallèle, les cadres habituels dont Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Gana Gueye sont également appelés.

La liste d’Aliou Cissé

Gardiens : Alfred Gomis, Seny Dieng, Mory Diaw

Défenseurs : Youssouf Sabaly, Noah Fadiga, Formose Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Abdoulaye Seck, Abdallah Ndour

Milieux de terrain : Idrissa Gueye, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Dion Lopy, Nampalys Mendy, Pape Gueye

Attaquants : Sadio Mané, Krépin Diatta, Boulaye Dia, Habib Diallo, Iliman Ndiaye, Bamba Dieng, Pape Ousmane Sakho.