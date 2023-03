Éliminatoires CAN 2023 : la liste de la Mauritanie avec un revenant

Le sélectionneur de la Mauritanie, Amir Abdou, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour les matchs des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023. Souleymane Doukara signe son retour dans le groupe.

Encore quelques semaines et les pelouses africaines vibreront au rythme des matchs éliminatoires de la CAN 2023. Plusieurs rencontres auront en effet lieu en fin mars prochain, comptant pour les troisième et quatrième journées des phases qualificatives.

En lice pour la phase finale, la Mauritanie va aussi livrer une double confrontation face à la RDC. Les Mourabitounes se déplaceront le 24 mars à Lubumbashi pour y défier leur hôte, avant de recevoir les Léopards le 28 mars au stade Cheikha Boïdiya à Nouakchott.

Pour cette double échéance, le sélectionneur Amir Abdou a publié ce jeudi sa liste des joueurs retenus. Le technicien local a convoqué un groupe de 25 Mourabitounes avec le défenseur Lassana Diakhaby (FC Martigues/France), appelé pour la première fois en sélection.

Le milieu offensif de Girone en Liga, Dawda Camara Sankharé, est également appelé tout comme Souleymane Doukara (Gençlerbirliği/Turquie), qui fait son retour dans l’effectif après plusieurs années d’absence.

Pour rappel, la Mauritanie est logée dans le groupe I, à égalité de point avec le Gabon (4 points) en tête du classement, devant le Soudan et la RDC qui comptent respectivement, trois et zéro point.

La liste de la Mauritanie face à la RDC:

Gardiens : Namori Diaw (FC Tevragh-Zeina), Babacar Niasse Mbaye (CD Tondela/Portugal), M’Backé N’Diaye (Nouakchott King’s)

Défenseurs : El Hassen Houeibib (Al Zawra’a SC/Irak), Birama Ndoye (Al-Arabi), Aly Abeid (FC UTA Arad/Roumanie), Lassana Diakhaby (FC Martigues/France), Ibrahima Keita (FC Bobigny-Bagnolet-Gagny/ France), Lamine Ba (NK Varazdin SN/Croatie), Mohamed Dellah Yaly (FC Nouadhibou), Nouh Mohamed El Abd (FC Nouadhibou), Khadim Diaw (Horoya AC)

Milieux de terrain : Abdallahi Mahmoud (NK Istra 1961/Croatie), Bakary Camara (Paris 13 Atlético/France), El Hadji Ba (Apollon Limassol FC/Chypre), El Hacen El Eid (CD Lugo/Espagne), Guessouma Fofana (Nîmes Olympique/France), Mouhsine Bodda (FC Nouadhibou)

Attaquants : Idrissa Thiam (CD Lugo/Espagne), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou), Aboubakar Kamara (PAE Áris Thessaloníki/Grèce), Mohamed Soueid (Al-Hudood SC/Irak), Dawda Camara Sankharé (Girona FC/Espagne), Souleymane Doukara (Gençlerbirliği/Turquie), Amadou Niass (Moqawiloon Arab/Egypte)