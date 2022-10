Eliminatoire CAN U23: 26 joueurs burkinabé appelés pour le choc contre le Sénégal

Adversaire du Sénégal, la sélection burkinabé a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans.

Le deuxième tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans (CAN U23) 2023 est à l’honneur cette semaine avec les rencontres de la manche aller. Egalement en lice, le Burkina Faso défiera le Sénégal, le 23 octobre prochain au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou au Bénin. Un duel qui s’annonce électrique entre les deux nations, habituées de cette compétition continentale.

Les jeunes Lions de la Téranga sortent d’ailleurs d’une double confrontation amicale face au Maroc, hôte du tournoi. Deux matchs remportés haut les mains par les Sénégalais (4-0, 3-1). L’équipe burkinabé reste de son côté sur une qualification difficile face à la Gambie où elle a été battue à l’aller avant de tout renverser lors de la manche retour.

Pour cette opposition, le sélectionneur national du Burkina Faso, Brama Traoré, a fait appel à un contingent de 26 Etalons Espoirs. Malgré la résistance de certains clubs étrangers à libérer leur joueur pour ces phases qualificatives, qui ne sont pas contenues dans le programme de la FIFA, le technicien local a réussi à dégotter huit jeunes évoluant hors du pays pour renforcer son équipe. Il s’agit d’Abdoul Fessal Tapsoba, Kilian Nikiema, Kouame Jean Fiacre Botué, Bansé Mamadou, Bachirou Yameogo, Cheick Hassami Traoré, Guy Marcel Bayala et Ibrahim Bancé.

Pour rappel, trente-huit (38) équipes sont en course pour la phase finale de la CAN U23. Les vainqueurs du premier tour affronteront ceux qui en sont exemptés au second tour des préliminaires. Les équipes victorieuses se retrouveront dans un mini tournoi à l’issue duquel les 7 vainqueurs de ce 3è tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays-hôte, pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023. A noter que cette Coupe d’Afrique est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux finalistes plus le vainqueur du match de classement représenteront le continent aux JO.

La liste des 26 joueurs convoqués

1-Moussa TRAORE (Gardien/ Rahimo FC)

2-Nagora Brahima DAO (Défenseur/ Rahimo FC)

3-Aziz SIRIBIE (Milieu/ Rahimo FC)

4-Mamadou BANSE (Défenseur/ SOA)

5-Bachirou YAMEOGO (Milieu/ Grenoble)

6-Zakaria TINTA (Défenseur/ Vitesse FC)

7-Eric CHARDEY (Défenseur/ SC Majestic)

8-Mohamed OUEDRAOGO (Défenseur/ SC Majestic)

9-Josué W. TIENDREBEOGO (Attaquant/ SC Majestic)

10-Walter YOUL (Attaquant/ SC Majestic)

11-Cyrille DAO (Défenseur/ Réal du Faso)

12-Hasamadou OUEDRAOGO (Milieu/ Réal du Faso)

13-Tertuis BAGRE (Milieu/ Réal du Faso)

14-Yacouba KONATE (Milieu/ RCB)

15-Moussa Alane KY (Milieu/ Vitesse FC)

16-Kouame Jean Fiacre BOTUE (Attaquant/ AC Ajaccio)

17-Cheick Hassami TRAORE (Ailier/ Cancún FC, D2 Mexicaine)

18-Hamed Blakiss OUATTARA (Attaquant/ AS Douanes)

19-Ladji Brahima SANOU (Gardien/ Vitesse FC)

20-Moustapha Yashir OUEDRAOGO (Défenseur/ ASFA Yennega)

21-Kilian NIKIEMA (Gardien/ ADO Den Haag)

22-Guy Marcel BAYALA (Défenseur/AC Ajaccio )

23-Abdoul Fessal TAPSOBA (Attaquant/ Standard de Liège)

24-Ibrahim BANCE (Milieu/ ASEC Mimosas)

25-Ladji Abdoulaye TRAORE (Milieu/ SFC Tenakourou)

26-Habib Rachid DIARRA (Attaquant/ RCB)